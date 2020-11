– Horribelt at et byråd der MDG er med, er så lite opptatt av støy og livskvaliteten til de menneskene som bor der, sier Frp-politiker.

I oktober skrev Nettavisen om beboerne på Manglerud på Oslos østkant, som har ventet i over 25 år på en tunnel som skal legge den svært så trafikkerte E6 under bakken.

Men fordi byrådet i Oslo, med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i spissen, ikke lenger vil prioritere tunnelen, står hele prosjektet på gyngende grunn.

Nå mener Fremskrittspartiet at Stortinget må ta grep.

– Vi er veldig tydelig på at her må man bare sørge for at planleggingen fortsetter. Hvis MDG i byråd får fortsette å holde på slik, så må vi bare kjøre en statlig reguleringsplan og overkjøre dem, sier stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets transportkomité, Bård Hoksrud (Frp), til Nettavisen.

– Jeg utfordrer Høyre

Hoksrud mener E6 øst-prosjektet er utrolig viktig, også nasjonalt. Han ber derfor sin tidligere regjeringspartner Høyre om å bidra til at motorveiplanene blir en realitet.

– Jeg utfordrer Høyre til å være med på dette. Nå har vi ventet i 25 år på denne tunnelen, og Statens vegvesen har holdt på å planlegge lenge. Så nå må vi komme videre - og komme i gang, sier han.

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, som ble lagt fram mandag, er veistrekningen, som inkluderer en fire kilometer lang tunnel, også høyt prioritert.

«Stortinget ber regjeringen sikre fortsatt fremgang i planleggingen av prosjektet Manglerudtunnelen/ E6 Oslo Øst, og gå i dialog med Oslo kommune for å få på plass nødvendig reguleringsplaner. Om nødvendig skal det brukes statlig reguleringsplan», skriver partiet i budsjettforslaget.

Da Nettavisen omtalte striden rundt motorveien i oktober, gikk imidlertid Høyre ut og fridde til Arbeiderpartiet på Stortinget for å få partiet til å sikre et flertall for planene - og dermed gå mot sitt eget byråd i hovedstaden.

– Vi har egentlig flertall, så vi synes det er litt rart. Det er litt spesielt at Høyre gjør dette, men det er vel for å utfordre Arbeiderpartiet sentralt, sier Hoksrud om det.

– Det er horribelt

Frp-politikeren avviser samtidig at de kjører over det folk ønsker lokalt.

– Dette er ikke en overkjøring lokalt, for beboerne der ønsker dette, hevder Hoksrud, og viser til samtaler han hadde med naboer og foreldre med barn på skolen ved dagens E6, da han besøkte stedet der veien skal bygges tidligere i høst.

– Jeg synes det egentlig er horribelt at et byråd der MDG er med, er så lite opptatt av støy og livskvaliteten til de menneskene som bor og lever ved siden av veien der. Så hvis byrådet med MDG i spissen fortsetter å trenere, så må vi bare kjøre over, mener han.

Se MDGs tilsvar lenger ned.

– Men siden veien skal delvis bompengefinansieres, så krever lovverket at lokale myndigheter må stå bak prosjektet?

– Det er ingenting i veien for at Stortinget sier at veien er så viktig at dette vedtar vi, men da må vi ha statlige penger - og det vil jo vi. Vi vil ikke ha bompenger, sier Hoksrud.

Han sier de vil følge opp saken i transportkomiteen på Stortinget, og at det vil være et budsjettkrav fra Frp at veiplanene må realiseres. De vil også være tydelige på at prosjektet må med i Nasjonal transportplan (NTP), som legges fram til våren.

– MDG har en agenda

Hoksrud understreker at motorveiprosjektet er av nasjonal betydning.

– Det er ikke bare en Oslo-vei, men en nasjonal vei som betyr mye for næringstrafikken inn og ut av Oslo.

– Hvor skal dere ta de pengene fra?

– Hvis det er vilje er det muligheter. Vi bruker ganske mye penger om dagen, så penger er det. Det er også viktig for sysselsetting i den situasjonen vi står i nå med korona, sier han, før han sparker videre mot MDGs bilfiendtlige politikk i hovedstaden:

– Jeg opplever at de har fått vetorett fra Arbeiderpartiet til å mene alt de vil om samferdsel i Oslo. De har jo en agenda og ønsker bilen vekk, men noen ting er man faktisk avhengig av, sier Hoksrud, og legger til:

– Vi kan ikke fortsette å sitte stille og se på dette, for trafikken kommer til å fortsette å vokse uansett hva man håper på rådhuset. Folk er helt avhengig av bil for å få livene til å gå opp, og næringslivet for å få varene fram, sier han.

Berg: – En krigserklæring mot bylufta

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo, slår imidlertid kraftig tilbake mot kritikken.

– Frp bryr seg tydeligvis verken om miljø eller lokaldemokrati. Om Frp prøver å tvinge igjennom enda et svindyrt og miljøfiendtlig prosjekt i Oslo-området er det en krigserklæring mot klimaet og bylufta. En utbygging på E6 Oslo Øst vil pumpe biler og eksos inn i Oslo og forurense lufta for astmatikere, barn, unge og eldre i byen vår, skriver Berg i en epost til Nettavisen.

Berg mener Frps politikk rett og slett er gammeldags i sin politikk.

– Den bilbaserte byplanleggingen som Frp tar til orde for er både gammeldags og forurensende. De aller fleste i Oslo reiser kollektivt, går eller sykler. Mer motorvei fører bare til flere biler, mer kø og forurensning. Likevel har politikere som Bård Hoksrud i tiår etter tiår påstått at nye motorveier skal løse trafikk og miljøproblemene våre, skriver hun, og legger til:

– Samtidig har de gitt fullstendig blaffen i bedre støyskjerming, lavere fartsgrenser og mindre biltrafikk som kan bedre forholdene for innbyggerne, og er mye billigere enn å bygge dyre tunneler.

MDG-byråden har et klart råd til Frp:

– De heller burde bruke tiden og pengene på få regjeringen til å kutte kollektivprisene, finansiere de viktige kollektivprosjektene i Oslo som ikke er finansiert i dag og bygge mer sykkelvei, slik at det stor flertallet som reiser uten bil i Oslo, kan reise effektivt, billig og miljøvennlig, skriver Berg.

Høyre: - Det er ikke seriøst

Høyre på Stortinget er derimot positive til utspillet fra Frp, men ønsker ikke å svare på om de vil støtte en statlig overkjøring av Oslo-byrådet.

– Vi ønsker å realisere Manglerudtunnelen, det fortjener Oslo øst. Det blir en kjempeviktig sak for oss i Nasjonal transportplan, og lander Oslo-byrådet helt på bakbeina burde vi ikke utelukke noe. Heldigvis skal den forhandles sammen med Frp i Stortinget, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) til Nettavisen.

Bystyrepolitiker Nicolai Øyen Langfeldt (H) i Oslo er derimot ikke i tvil:

– Jeg er enig med Hoksrud i at dersom Ap lokalt fremdeles ikke ønsker tunnelen, så burde staten gjennomføre statlig regulering. Det er i tråd med Oslopakke 3-avtalen som MDG og Ap er med på, sier Langfeldt til Nettavisen.

Han slår samtidig tilbake mot Hoksrud, som han mener er useriøs i sitt forslag.

– Jeg forventer at Frp er mer troverdige enn de har vært til nå. De har vært i mot Oslopakke 3, de er i mot bompenger. Det er ikke seriøst å love milliardprosjekter uten inndekning. Frp må erkjenne at for at det skal bli tunnel, må deler av det bompengefinansieres, sier Langfeldt.

Prislapp: 16 milliarder

Striden om E6-planene kommer bare kort tid etter at et annet stort motorveiprosjektet fikk grønt lys, da et flertall i Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemte for E18 vest for Oslo. Et prosjekt som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byrådet også er sterkt imot.

Prosjektet E6 Oslo øst omfatter en strekning på cirka 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Etter at planprogrammet for veistrekningen ble fastsatt av Oslo kommune i 2016, ble det i etterkant varslet et utvidet planområde for å utrede nye alternative traseer for E6 i tunnel under Manglerud, mellom Abildsø og Ulven/Alna-området i Oslo.

Prislappen for prosjektet er anslått til 16 milliarder kroner. Det som gjenstår for prosjektet er en regulering av tunnelen og å få finansieringen på plass. I Oslopakke 3-avtalen fra 2016, er dette et prioritert prosjekt. Målet er å redusere miljøbelastningen for boligområdene langs både E6 og Ring 3, ved at trafikken legges under bakken.

Byggestart har vært planlagt i perioden fra 2024 til 2028.

