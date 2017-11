Frp anklager Støre for å løse opp asylpolitikken

Frp sier Ap har forlatt den ansvarlige linjen i asylpolitikken når de foreslår å vurdere asylsaker fra unge afghanere på nytt.

Tirsdag avgjør Stortinget hva som skal skje med enslige, mindreårige asylsøkere, som har fått avslag på søknaden, og som skal sendes ut av Norge.

SISTE: Senterpartiet støtter Aps forslag, melder NRK.

Frp sier Ap har forlatt den ansvarlige linjen i asylpolitikken når de foreslår å vurdere asylsaker fra unge afghanere på nytt.

Mandag kom Arbeiderpartiet (Ap) med sitt forslag om at alle som har fått behandlet og avslått søknaden etter 1. oktober 2016, skal få søknaden behandlet på nytt.

SV varsler at de vil stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet. Før stortingsdebatten varslet Sp at de også støtter Aps forslag, melder VG.

Støre: - Skal vurderes ekstra nøye

Støre anslår i Politisk kvarter på NRK at dette dreier seg om 200-300 søknader og sier midlertidigheten skjøt i været etter dette tidspunktet.

- Det skal fortsatt være slik at har du ikke grunn til å få beskyttelse i Norge, skal du få et avslag, men det må vurderes ekstra nøye for denne gruppen, sier Støre.

Han avviser at de skal endre lover og regler, men vil endre instruksen.

- Vil bli sett på som en åpen invitasjon

Frps innvandringspolitiske taslmann Jon Helgheim gikk hardt ut mot Støre i Politisk kvarter på NRK tirsdag:

- Støre kommer ikke bort til i fra, som han selv sier, at dette er mennesker som har fått avslag og som ikke har beskyttelsesbehov i Norge. De ønsker han at likevel skal få bli.

- De skal få behandlet søknaden på ny, skyter programlederen inn, før Helgheim fortsetter:

- Det signalet gis til Afghanistan. Det vil bli sett på, kanskje spesielt av menneskesmuglere, kanskje allerede i løpet av dagen i dag, hvis dette blir vedtatt, vil dette spre seg som en åpen invitasjon. Denne tabben har Arbeiderpartiet gjort en gang før da de inviterte 10.000 og det kom 30.000.

- Når Ap-lederen har stått på talerstolen og advart mot de signaleffektene og snur tvert om og skal løse opp asylpolitikken. Den eneste forskjellen er at denne gangen inviterer de folk uten beskyttelsesbehov og det er enda mer alvorlig. Den eneste forskjellen er at denne gangen inviterer de folk uten beskyttelsesbehov.

- Frp er opptatt av partipolitikk

SV-leder Audun Lysbakken fortsatte med at det må være mulig å kreve litt edruelighet av Helgheim også.

- Dette er et steg i riktig retning, men det innebærer ikke den dramatikken Frp legger opp til. Frp er opptatt av å gjøre dette til partipolitisk spill. Realiteten er at Ap var med på å gi regjeringen fullmakter til å stramme inn.

