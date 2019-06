Frp ber bystyret vrake Fornebubanen

- Disse planene må skrinlegges for godt. To millioner kroner per meter er for kostbart, mener Oslo Frp.

Prisen på den nye t-banestrekningen som skal bygges fra Majorstua til Fornebu har skutt i været, og ifølge byrådets nye plan blir kostnaden 16,2 milliarder kroner.

Nå vil Fremskrittspartiet i Oslo stanse de store planene.

- Fornebubanen har blitt et ekstremt dyrt prosjekt. Disse planene må skrinlegges for godt mener Oslo Frp sin bystyregruppe. To millioner kroner per meter, en pris som antagelig også vil øke fremover, er for kostbart, sier Frps førstekandidat i Oslo foran høstens valg, Aina Stenersen, til Nettavisen.

For å finansiere prosjektet trengs det både store beløp med bompenger og statlig bidrag. 7,9 milliarder kroner skal hentes inn fra staten, og fem milliarder fra bilistene.

MILLIARDSPREKK: Den nye Fornebubanen har sprukket med over 10 milliarder kroner, og er nå kostnadsberegnet til 16 milliarder kroner. Foto: oslo.kommune.no

- Ikke i nærheten

Stenersen ber, sammen med tidligere Frp-formann Carl I. Hagen, bystyret i Oslo om å vrake de storstilte planene. Forslaget blir lagt fram på bystyrets møte onsdag.

- Ved å skrinlegge prosjektet frigjør man for Oslo sin del cirka 5 milliarder, og dette burde heller brukes til å få ned bompengeandelen. Prosjektet er nå heller ikke i nærheten av der det i utgangspunktet var tiltenkt med tanke på kostnader i 2013, her er også kost nytte- effekten for lav, sier Stenersen.

I 2013 var estimert pris for Fornebubanen 4,5 milliarder kroner.

Går mot Jensen

Fornebubanen er en del av Oslopakke 3, som er en avtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten, om utbygging av kollektivtrafikk, gang- og sykkelfelt og veier, der bompenger skal dekke en stor andel av kostnadene.

Et paradoks er imidlertid at Stenersens partileder, Siv Jensen, før valget i 2013 sammen med de andre borgerlige partilederne, sto og lovet at Fornebubanen skal bygges, og at staten skal betale halvparten av den nye t-banen.

VRAKING: Frps førstekandidat i Oslo foran høstens valg, Aina Stenersen, vil stanse planene for Fornebubanen for å få ned bompengene til bilistene. Foto: (NTB scanpix)

- Frp-leder Siv Jensen lovet før valget i 2013, sammen med de andre borgerlige partilederne, at Fornebubanen skal bygges. Går du nå mot din egen partileder?



- Fornebuprosjektet har spint helt ut av sine proporsjoner sider 2013. For oss i Oslo Frp er det helt vesentlig at vi fører en realistisk og kostnadseffektiv samferdselspolitikk. Det er heller ikke tatt et eneste spadetak i dette prosjektet, og vi vil skrinlegge det helt. Det er vi som bor i Oslo som rammes av alle bommene, og da kan vi ikke finansiere luftslott med bompenger, sier Stenersen.

Frp-politikeren reagerer også på at det er lagt opp til å bruke om lag 20 millioner kroner til kunstnerisk utforming av stasjonene langs den nye banen.

- Kunst til 20 millioner kroner er heller ikke akseptabelt. Jeg frykter dette bare er et av mange svært kostbare prosjekter i Oslopakke 3 som rammer bilistene urettferdig, sier Stenersen.

- Ut av Oslopakke 3

I forslaget til bystyret ber Oslo Frp også bystyret om å trekke Oslo ut av Oslopakke 3 på grunn av det høye bompengenivået.

- Det er bare et tidsspørsmål før Oslopakke 3 detter sammen. Bypakken er allerede nå underfinansiert med 1 milliard, på grunn av økningen av el-biler. Og over 98 prosent av bompakkene går til kollektivtrafikken. Samtidig som byrådet vil ha 16 milliarder til Fornebubanen, 13 milliarder til ny sykkelveier og 14 milliarder til ny E6 i Oslo. Bare de tre prosjektene er på over 43 milliarder, påpeker hun.

Oslo Frp ber i tillegg bystyret heller prioritere en ny Manglerudtunnel, ny sentrumstunnel og et nytt signalanlegg for togtrafikken.

I forslaget står det også at Frp vil stoppe fremtidige bypakker i Oslo, endre nullvekstmålet i Oslopakke 3 til et nullutslippsmål og si nei til veiprising.

Får mest av bompengene

Som Nettavisen skrev i begynnelsen av juni, får Fornebubanen mesteparten av bompengene som skal kreves inn i hovedstaden de neste fire årene.

I 2020 er det satt av 116 millioner kroner fra bompengene til den nye t-banetraseen til Fornebu, og deretter vil bevilgningene øke utover i byggefasen.

Totalt vil 4,1 milliarder av bompengene fra Oslo-bilistene gå til Fornebubanen i perioden 2020-2023.

- Fornebubanen får det de har bedt om de neste fire årene, sier Terje Rognlien, leder av Oslopakke 3-sekretariatet, til Klimaetatens egne nettsider.