Frp-fremgang i ny måling

Etter flere måneder med nedgang på meningsmålingene går Frp-leder og finansminister Siv Jensen fram med to prosentpoeng.

På Sentios maimåling for Nettavisen og Amedia får Fremskrittspartiet en oppslutning på 11,9 prosent.

- Målinger svinger, men jeg er glad for at velgerne viser oss økt tillit, det er noe vi vet at vi må jobbe for å få. Vi har i en periode hatt gode saker som har gitt mye oppmerksomhet, sier Frp-leder Siv Jensen til Nettavisen.

Jensen trekker fram bompengedebatten som en god sak for partiet i det siste, selv om de også har fått mye kritikk for å ikke ha fått fjernet bompengene i regjering.

- Sletting av bompengegjeld, lokalkjøkken på sykehjem og lavere avgift på å kjøpe motorsykler og importere biler. Nå skal vi fortsette kampen for å redusere bompengene, fjerne eiendomsskatten og få mer valgfrihet i eldreomsorgen, sier hun.

Totalt har Sentio intervjuet 1000 personer, i perioden fra 14-18. mai. Feilmarginen ligger mellom 1,1 og 3,1 prosent.

Nettavisens partibarometer for mai 2019. 1000 personer er intervjuet i perioden 14. til 18. mai 2019. Feilmarginen ligger mellom 1,1 og 3,1 prosent. Målingen er utført av Sentio Research Norge AS for Nettavisen og Amedia. (Infografikk: Trond Lepperød/Nettavisen)

Krisemåling for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet går mest tilbake på Sentios maimåling for Nettavisen og Amedia. Partiet får en oppslutning på 23,1 prosent, og går tilbake 4,4 prosentpoeng fra april.

Dette er den laveste Sentio-målingen for partiet siden januar 2018.

Samtidig fortsetter både Rødt og Senterpartiet å fosse fram til rekordhøye oppslutninger, på henholdsvis 6,6 og 15,8 prosent.

