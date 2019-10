Frp frykter Høyre vil droppe granskning av MDG-Berg for å få makt i Oslo

- Høyre selger seg billig, raser Frp-politiker i Oslo.

I helga ble det kjent at Høyre i Oslo ønsker å danne byråd med Miljøpartiet de Grønne (MDG), Venstre, Senterpartiet og KrF - og dermed vrake Fremskrittspartiet.

Det liker Høyres tidligere samarbeidspartner i hovedstaden svært dårlig.

- Høyre selger seg billig. Høyre er villig til å gi fra seg mye bare for å sikre seg byrådsmakt, sier Henrik Gjerding, kontrollutvalgsmedlem for Oslo Frp, i en pressemelding.

- Frykter for granskning

Gjerding er ikke nådig i sin kritikk av Høyre:

- Et sterkt Frp er den eneste garantien for at Høyre står fast på egen politikk. Nå ser vi at det meste av Høyres politikk kan forhandles om, sier han.

Frp-politikeren sier han særlig er bekymret for håndteringen av søppelskandalen og kravet om granskning av miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

- Samtidig som det foregår samtaler mellom Høyre og MDG, så er Høyre det partiet som har vært høyt på banen og krevd gransking av MDG byråd Lan Marie Berg sin håndtering av Renovasjons- og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om blant annet arbeidstid, sier Gjerding, og påpeker:

- Vi i Frp frykter at Høyre vil skrote kravet om gransking dersom de får til et byrådssamarbeid med MDG.

GRANSKNING: Kontrollutvalget i Oslo kommune har vedtatt at det skal gjennomføres en gransking av miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) sin rolle når det gjelder de mange bruddene på blant annet Arbeidsmiljøloven i hennes underliggende etater. Når frykter Frp at dette ikke vil bli noe av etter Høyres MDG-flørt. Foto: (NTB scanpix)

- Har tatt kontakt med MDG

Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, bekreftet overfor Nettavisen tidligere i uka at det har vært kontakt mellom Høyre og MDG.

- Vi har ikke avtalt noen møter med MDG. Jeg har tatt kontakt med flere i MDG, og har uttrykt Høyres genuine ønske om samarbeid, sa Lae Solberg.

Han sa de er villige til å strekke seg langt.

- Jeg har understreket for MDG at Høyre er villige til å strekke seg langt i et eventuelt samarbeid mellom MDG, Høyre og sentrumspartiene. Det er viktig for meg å få fram at MDG vil få betydelige gjennomslag ved et samarbeid med oss, sa han.

LANGT: Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, sier de er villige til å strekke seg langt for å få MDG med på laget. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Forhandler med Ap og SV



MDG opplyste at de nå forhandler med dagens byrådspartier.

- Nå forhandler vi med Ap og SV, og det pågår ingen samtaler med Høyre. Ut over det har vi ingen kommentar ut over det vi har sagt tidligere, sa MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen.