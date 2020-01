Frp-fylkesleder tror det er kroken på døra på for regjeringen

Frps fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, tror ikke statsminister Erna Solberg (H) greier å redde sin egen regjering denne gangen.

– Jeg tror dette er kroken for døra for regjeringsprosjektet. Det må et under til om hun skal greie å løse denne floken, sier Sve til Aftenposten.

Frp er sterkt imot beslutningen om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn. Regjeringen viser til at det var nødvendig å hente hele familien for å gi nødvendig helsehjelp til det ene barnet, som skal være alvorlig sykt.

Sve, som er leder for Frps største fylkeslag, tror uansett det ikke vil være nok. Han sier det er sterke reaksjoner på at regjeringen har hentet hjem «en terrorist».

– Og det er ikke bare Frp-folk som reagerer. Det er bare å åpne døren her oppe, så merker du at det er et raseri i befolkningen mot dette. Det er mange unge og gamle som trenger hjelp, og så skal vi bruke millioner på å hente hjem terrorister. Det er en stor provokasjon, sier Sve til avisen.

Fylkeslederen sier til Dagbladet at han mener Frp ikke kan støtte en Solberg-ledet regjering de ikke er en del av. Han mener uansett Høyre er i ferd med å gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.

– Det er det Erna Solberg er i ferd med å gjøre, det viser jo meningsmålingene. Om det skjer nå eller etter valget, om vi fortsetter slik som dette, så setter vi inn Jonas som statsminister uansett, sier Sve til avisen.

Støre frykter mer Frp-gjennomslag

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er bekymret for at regjeringsbråket kan føre til et kaldere og blåere Norge.

– Det er en uhørt arbeidsform at et parti som ikke får gjennomslag i en sak, legger fram en kravliste om hva de må få gjennomslag for, med trussel om å gå ut av regjering. Det vil jo bety mer Frp-politikk: mer privatisering, mer polarisering. Det er vi mot, sier Støre til NTB.

– Jeg tror fortsatt dette er et spill som Frp driver: Skape kriser og støy for å få gjennomslag. Men mer er satt i spill denne gangen enn tidligere. Derfor er utfallet mer åpent, mener han.

Støre vil ikke spekulere i hva som vil skje dersom Frp går ut av regjeringen.

– Dette Stortinget har borgerlig flertall. Vi får ta stilling til utfallet om regjeringen ikke sitter lenger.

Frp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem



Flere Frp-topper sier at de ikke visste at Høyre, KrF og Venstre i regjeringen hadde gått sammen om å hente hjem den IS-siktede kvinnen og hennes to barn.

Heller ikke Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde, som i likhet med Limi sitter i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, var klar over at den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn skulle hentes hjem.

Amundsen uttalte til TV 2 onsdag at også han ble informert via mediene.

– Det er respektløst overfor Frp. All den tid regjeringspartiene bør vite det er en viktig sak for oss. Vi ble informert via mediene, så jeg må si jeg er svært overrasket, sa Amundsen.

– Dette er overraskende, og jeg er uenig i beslutningen. Frp har vært prinsipielt imot å ta IS-kvinnen tilbake hele tiden, sa Tybring-Gjedde til Aftenposten onsdag.

Tetzschner: – Kan bli et spill der alle taper



Høyre-nestor Michael Tetzschner mener Frp utfordrer statsminister Erna Solbergs (H) autoritet og sier uenighetene heller burde ha blitt tatt på bakrommet.

– Jeg anser det som veldig uklokt å stille en kravliste til regjerings leder i full offentlighet. Noe av poenget når man er i en regjering, er at man avklarer uenighet innad, sier Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner til Klassekampen.

Frp skal legge fram en rekke krav som partiet krever gjennomslag for i regjering etter at partiet tapte striden om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria. Blir ikke kravene innfridd, går Frp ut av regjeringen.

Tetzschner sammenligner situasjonen med spillteorien «chicken race», som oftest blir gjengitt som et billøp der to biler i høy hastighet har kurs mot hverandre. Den første til å svinge unna taper, med en risiko for at ingen svinger, skriver Klassekampen