Frp holder fast på regjeringsstrategi – vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av

Fremskrittspartiet skal ikke støtte en regjering de ikke er en del av, etter valget i 2021. Det besluttet Frps landsstyre søndag.

Partiet holder fast på denne årelange strategien til tross for at partiet gikk ut av regjering i januar og forbereder seg til å forhandle med regjeringspartiene om statsbudsjett i høst.

Skeptisk til KrF og Venstre

Partileder Siv Jensen sier landsstyret er tydelig på at Frp «ikke har noen appetitt» for å gå inn i en regjering med KrF og Venstre.

– Samtidig anerkjenner vi at det er velgerne som skal sette sammen Stortinget. Skal vi gå i regjering handler det om oppslutning og gjennomslag, sier hun til NTB.

Hun er fornøyd etter landsmøtet:

– Jeg er glad for at et enstemmig landsstyre har slått fast en tydelig strategi hvor FrP går til valg på å få flest mulig velgere. Målet vårt er å få gjennomført mest mulig av vår politikk, både i forhandlingene om statsbudsjettet i høst og etter stortingsvalget, sier Jensen i en pressemelding.

Vil kutte mottak av flyktninger til et minimum

Fremskrittspartiets landsstyre utarbeidet kravlisten før høstens budsjettforhandlinger på sitt møte på Gardermoen i helgen. Bistandsbudsjettet må reduseres og hjelp til nærområder av krig og konflikter styrkes, er blant de fem kravene. I tillegg vil partiet kreve «en økonomisk bedring for pensjonistene i årets budsjettforhandlinger»:

– Landsstyret har vedtatt at det er spesielt fem områder vi skal kreve gjennomslag i

forhandlingene i høst. Dette handler om lavere avgifter på varer folk ofte handler i

Sverige, bedring av pensjonistenes kår, mindre bompenger, færre kvoteflyktninger og

mindre penger til bistand samtidig som vi ønsker styrking av hjelp i nærområdene, sier Jensen.

Men landsstyret stiller ikke krav om at offentlige pensjoner skal reguleres i tråd med gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i Norge, slik Oslo Frp krevde tidligere i år.

Oslo-partiet mente også at det skulle stilles ultimatum om null kvoteflyktninger neste år, men fylkeslaget stilte seg bak vedtaket i landsstyret, der partiet nøyer seg med å «kreve gjennomslag» både når det gjelder pensjoner og færre flyktninger. Som ventet vedtok landsstyret også at avgifter på grensehandelsutsatte varer må reduseres.

