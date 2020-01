Frp kaller inn til krisemøte om regjeringsspørsmålet

Mandag skal Fremskrittspartiet avholde ekstraordinært landsstyremøte. Flere fylkesledere ber Frp-leder Siv Jensen ta partiet ut av regjeringen.

Medlemmer av Frps landsstyre er bedt om å holde seg tilgjengelig for landsstyremøte per telefon fra og med mandag klokken 12. Det opplyser det som beskrives som sentrale kilder i partiet til NRK.

– I dag skal vi ha et landsstyremøtet, og landsstyret er det organet som skal ta stilling til både regjeringsspørsmålet og andre viktige spørsmål, bekreftet Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim på Politisk kvarter mandag morgen.

Planen har vært at Frp-leder Siv Jensen skal møte statsminister Erna Solberg (H) for å drøfte Frps krav til å forsette i regjering.

En skissert frist for Solberg til å svare har ifølge NRK vært mandag om én uke, 27. januar. Da skal Frp avholde en strategikonferanse på Gardermoen.

Fakta IS-kvinnen og Frp ↓ Tidslinje over beslutninger om hjemhenting av den IS-siktede kvinnen og noen punkter om prosess framover: * I oktober besluttet regjeringen at man skulle hente hjem den syke femåringen fra al-Hol-leiren, selv om det betød at også moren ble med. Frp var imot avgjørelsen. * Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ble orientert om arbeidet med en mulig hjemhenting, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). * 14. januar kunngjorde regjeringen at kvinnen og de to barna var hentet ut av Syria. * 15. januar var saken tema på Frps gruppemøte på Stortinget. Frp-leder Siv Jensen truet med å trekke partiet ut av regjeringen. * Det ble besluttet at det skal legges fram en kravliste til statsminister Erna Solberg (H). * Fylkeslederne har kommet med innspill til partiledelsen, som har utarbeidet listen. * Solberg og Jensen har avtalt et møte 20. januar for å gå gjennom kravene. * 20. januar har Frp kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte, ifølge NRK. * 27. og 28. januar holder Frps sentralstyre en lenge planlagt strategisamling på Gardermoen. Der vil det bli vurdert hvorvidt kravene er møtt. * Sentralstyret består av partiets leder, to nestledere, seks styremedlemmer, FpU-lederen og parlamentarisk leder. * Det er framsatt ønske om ekstraordinært landsstyremøte fra enkelte hold i Frp, men ingen beslutning er tatt om dette. * Ordinært landsstyremøte finner sted 21. og 22. mars. * Frp holder landsmøte i mai.

Kan forlate regjeringen

Men NRK skriver at det søndag kveld, etter møtet i partiledelsen, kom en uventet innkalling til landsstyremøte.

I innkallingen heter det at «partiledelsen ønsker å informere landsstyret om den aktuelle situasjonen og inviterer til telefonkonferanse mandag».

En kilde sier til kanalen at det er mulig Frp forlater regjeringen i løpet av kort tid uten å i det hele tatt stille noen krav til Solberg.

Søndag ettermiddag var Frp-leder Siv Jensen, nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi samlet på partikontoret i Oslo for å diskutere hvilke krav som skal stilles for å fortsette i regjeringssamarbeidet.

Etter møtet sa Jensen til den oppmøtte pressen at hun skal møte Solberg mandag og informere om hva Frp har kommet fram til. Verken tid, sted eller hvem som skal delta på møtet, er kjent.

– Dolket i ryggen

Regjeringskrisen har oppstått i kjølvannet av dens beslutning om å bidra til å hente hjem en terrorsiktet, norsk kvinne og hennes to barn, det ene av dem en angivelig alvorlig syk gutt.

Beslutningen ble tatt i fjor høst, men ble kjent først 14. januar. Også Frp har ønsket å hjelpe barnet hjem, men ikke kvinnen.

Fire fylkesledere i Frp uttalte søndag til Aftenposten at de ber Jensen ta partiet ut av regjering.

– Det er like greit å gå ut av regjering nå. Frp er blitt dolket i ryggen på en slik måte at vi ikke lenger kan snakke om noe samarbeid med de andre partiene, sier Johan Aas i Innlandet Frp.

Også ni av partiets stortingsrepresentanter sier at partiet må gå ut, ifølge TV 2. Fire av partiets 26 representanter på Stortinget mener imidlertid at partiet må bli og heller finne en løsning.

