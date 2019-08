Frp-kilder mener Venstre posisjonerer seg for regjeringsexit

Sentrale kilder i Frp mener Venstre posisjonerer seg for å forlate regjeringen i bompengestriden. Men eksperter peker på Frp som partiet som kan gå.

Mens Frp flere ganger har gjort det klart at de er ferdige med forhandlingene og vil gå for skissen som ble utarbeidet forrige uke, har de andre partiene, med Venstre i spissen, ikke avsluttet saken.

Venstres stortingsgruppe drøftet saken onsdag og forfattet da et motkrav til skissen som Høyre hadde lagt fram.

Sentrale kilder i Frp som NTB har snakket med, sier Venstre med dette har posisjonert seg for å tre ut av regjeringen med hevet hode. Kildene er tett på prosessen og beskriver Venstres motkrav som «umulige».

Det er ikke kjent om partilederne i noen av regjeringspartiene skal møtes fredag for å diskutere bompengestriden.

Går mot «frexit»

Venstre-kravene, som er gjengitt i Aftenposten torsdag, ble lagt fram på et møte mellom Høyre, Venstre og KrF i statsministerboligen onsdag.

Andre peker på nettopp Frp som partiet som kan komme til å gå ut av regjeringen.

– Jeg tror det går mot frexit. At Frp trekker seg ut, sier Minerva-kommentator Jan Arild Snoen til Vårt Land.

Han er usikker på om det skjer før eller etter valget, men er klar på at det koster mye for Frp å være i regjering.

Snoen tror imidlertid at Frp har fått stort gjennomslag i skissen partiene nå diskuterer. En årsak er at trusselen om at partiet går ut av regjering oppfattes som mer reell enn tidligere, mener han.

Har ikke mer å gi

Også Trond Birkedal, tidligere Fpu-formann og nåværende gjestekommentator i Stavanger Aftenblad, tror Frp vil gå. De er lei av å bli diktert av små partier, mener han.

– Det er reelt at de ikke har mer å gi. Langt oppi ledelsen i Frp ser de at det er mye å tjene på å gå ut av regjering heller enn å gå med på en dårligere avtale, sier Birkedal.

Før det ble full splid mellom Frp og Venstre i bompengesaken, var meldingen fra regjeringspartiene for ti dager siden at de fire var nær en løsning på bompengespørsmålet. Da Frp innkalte til det ekstraordinære landsstyremøte, kommenterte statsminister Erna Solberg at det var en helt naturlig del av prosessen.

(©NTB)