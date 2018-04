Frp-leder Siv Jensen serverte både pølser og ferske eldreløfter under landsmøtet på Gardermoen fredag. Her med nestleder Per Sandberg og stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Frp-leder Siv Jensen lover 700 nye sykehjemsplasser og tilskudd til kokker på sykehjem