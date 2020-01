Frp-lederen: Kravlisten trolig klar torsdag

Frps kravliste til statsministeren kan bli klar allerede i dag.

- Frp stiller krav til statsminister Erna Solberg (H) for å bli værende i regjeringen, sa Frp-leder Siv Jensen etter gruppemøtet i Fremskrittspartiet onsdag ettermiddag.

– Vi vil overrekke Erna Solberg en liste med krav som vi skal utarbeide i løpet av dagen, forhåpentligvis, sa Jensen til NRKs Politisk kvarter torsdag.

Frp-lederne sier hun ikke vil gå offentlig ut med kravene og svarer heller ikke entydig på om Fremskrittspartiet må få fullt gjennomslag for kravene for å fortsette.

Jensen har heller ikke noe klart svar på om det er aktuelt for Fremskrittspartiet å støtte en Solberg-regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

– Det må vi nok komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det jeg er opptatt av nå er å se om det er mulig å få gjennomslag for mer Frp-politikk for at Frp skal fortsette å sitte i regjering. Hvis våre krav ikke blir tatt på alvor, må vi ta konsekvensen av det, sier hun.

- Begeret er fullt

– Nå er begeret fullt. Vi vil ikke sitte iregjering for enhver pris, sa Jensen bestemt etter gruppemøtet var ferdig onsdag ettermiddag.

Den skarpe reaksjonen kom etter at det tirsdag ble kjent at regjeringen henter hjem en IS-kvinne og hennes barn til Norge, noe Frp er sterkt uenig i.

- Så er det i grunnen opp til henne, om hun vil ta det på alvor eller ikke, sa hun om kravene hun varsler til statsministeren.

Men akkurat hvilke krav som skal stilles, vil Jensen ikke røpe nå.

– Vi skal nå utarbeide liste i ro og mak og overlevere den til statsministeren bak lukkede dører, sa Jensen.

- Avklaring i slutten av måneden

Jensen forteller at de vil ha en avklaring på kravene i slutten av måneden.

– Vi skal ha vår strategisamling i slutten av måneden. Det er tidspunktet hvor vi føler at vi må ha de tilstrekkelige avklaringene vi trenger, sa Jensen.

Hun mener mange velgere nå har vansker med å få øye på hva som er regjeringens prosjekt.

– Vi må klare å finne tilbake til det, sånn at det ikke bare blir en hard jobb å styre landet, men også litt gøy. Hvis ikke kan vi finne på noe annet, sa Jensen og la til:

– Vi har samarbeidet godt med statsministeren i mange år. Men konkret i denne saken har de tre andre partiene tatt et betydelig skritt vekk fra Frp.

Høyre, Venstre og KrF har sammen bestemt å hente hjem den IS-siktede kvinnen, noe som altså har satt sinnene i kok hos Frp, som har tatt dissens i saken.

- Grå og kjedelig

Jensen sa videre at Frp gjerne vil fortsette å sitte i regjering, men mener det over tid har vært fravær av gjennomslag av saker Frp har ønsket å få gjennomslag for.

- Vi er i regjering for å utgjøre en forskjell.

Hun mener også at Høyre i alt for stor grad har lent seg til KrF og Venstre.

- Vi har litt for lenge vært i en situasjon der regjeringen sees på som litt grå og kjedelig. Det er ikke derfor Frp er i regjering, sa Frp-lederen.

Statsminister Erna Solberg har så langt ikke kommentert den nye vendingen i saken.