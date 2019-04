- Ap subsidierer hønsehus, fjerner parkeringsplasser og erstatter de med utekontor, kjøper inn plasttroll og svir av 118 millioner kroner for å feire seg selv, sier Sylvi Listhaug.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): For snart fire år siden innførte Oslos nye byråd, med Arbeiderpartiet og byrådsleder Raymond Johnsen i spissen, eiendomsskatt i hovedstaden.

Nå som det nærmer seg et nytt kommunevalg, tilspisses debatten igjen.

Fremskrittspartiet lover nemlig nå å fjerne eiendomsskatten innen ett år, om de vinner valget og det blir et borgerlige byråd etter valget.

- Vi i Oslo Frp ønsker å fjerne eiendomsskatten på bolig og på næringseiendom så raskt som mulig. Om vi kommer i byråd, så vil vi jobbe for å prøve å fjerne eiendomsskatten innen ett år, sier Frps førstekandidat til høstens kommunevalg i Oslo, Aina Stenersen, til Nettavisen.

Stenersen viser til at deres samarbeidspartner Høyre også ønsker å skrote eiendomsskatten i løpet av neste periode, men at Frp vil å være enda mer offensive.

- Det er fult mulig med kommunens gode økonomi, påpeker hun.

Byrådsleder Raymond Johansen, som nå er på Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo, ser imidlertid ingen grunn til å fjerne skatten. Les hans tilsvar lenger ned i saken.

- Subsidierer høneshus

Sammen med Frp-nestleder Sylvi Listhaug, går Stenersen til frontalangrep på Arbeiderpartiets eiendomsskatt.

- Dersom Oslo kommune hadde kuttet eiendomsskatten i dag ville de fortsatt hatt 2,7 milliarder i overskudd, hevder de to Frp-erne.

Listhaug mener dessuten at eiendomsskatten «har økt i rekordfart», samtidig som Oslo kommune har kuttet i antall sykehjemsplasser.

HET DEBATT: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innførte eiendomsskatt i Oslo for snart fire år siden, og nå blir den omstridte skatten et hett tema i den kommende lokalvalgkampen. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

- Raymond Johansen gikk til valg på at Oslo skulle få bedre tjenester og flere tjenester bare de fikk innføre eiendomsskatt. Ap subsidierer hønsehus, fjerner parkeringsplasser og erstatter de med å lage utekontor , kjøper inn plasttroll og skal svi av 118 millioner kroner for å feire seg selv som Europeisk miljøhovedstad, sier hun, og påpeker:

- De er et godt stykke unna å levere på løftet om 500 nye årsverk i hjemmetjenesten. De er nærmere dette antallet når det kommer til hvor mange sykehjemsplasser de har lagt ned.

- Det blir som dop



Listhaug mener Oslo-byrådet rett og slett flår innbyggerne.

- Det mest ubegripelige er altså at eldre blir nedprioritert mens pengebingen til Ap i Oslo bugner. De får store overføringer fra staten og flår innbyggerne gjennom eiendomsskatt i tillegg til tross for at de går med store overskudd. Eiendomsskatt er som dop. Du blir sløv av det og du vil ha mer og mer, sier hun.

I fjor ble det tatt inn om lag 1,5 milliarder kroner i eiendomsskatt i Oslo.

- Når vi ser de ferske tallene fra 2018 blir jeg sjokkert. Det kan ikke være greit at en kommune har 3,2 milliarder på bok, samtidig som man ikke skjøtter primærtjenesten, sier Stenersen.

- Slik kan vi ikke ha det

Hun mener summen kommunen ville sittet igjen med uten skatten, alene ville vært nok til å opprettholde de sykehjemsplassene og ruste opp andre tjenester.

- Min største bekymring er at jeg ser en uheldig utvikling der eldre omtrent må være dødssyke for å få en ønsket plass. Slik kan vi ikke ha det, sier Stenersen, og kommer med nok et løfte:

- Noe av det første jeg vil gjøre om høyresiden kommer i posisjon er å sørge for at de som ønsker en sykehjemsplass får det, slår hun fast.

Johansen: - Rikfolk som er vinnerne

Byrådsleder Raymond Johansen forsvarer imidlertid eiendomsskatten, og mener det er Frp som nå svikter Oslos innbyggere.

- Vi bruker eiendomsskatten til å bygge 3000 flere barnehageplasser, ansette 500 flere i hjemmetjenesten og gi gratis aktivitetsskole hver ettermiddag for 1. klassingene, sier Johansen til Nettavisen, og slår tilbake mot Frp:

- Om Frp går til valg på å fjerne eiendomsskatten, går de også til valg på å legge ned barnehager, masseoppsigelser i eldreomsorgen og på å gi foreldre en ekstraregning på 22.000 kroner for aktivitetsskole. Frp lover å reversere vår politikk, de lover at barn og eldre vil få mindre, og jeg synes det er bra at de er tydelig. Oslofolk fortjener klare alternativer, sier byrådslederen.

Han sparker også mot Frp som i regjering vil betale den grunnstøtte fregatten utenfor statsbudsjettet.

- Så jeg skjønner at det er lett for dem å love å fjerne skatter og avgifter. Men erfaringen er at Frp i regjering nå på sjette året ikke klarer å redusere skattene for vanlige folk. Det er rikfolk som er vinnere når Frp styrer, sier Johansen.

- Langt mer moderat enn Høyre-kommuner

Johansen mener også at eiendomsskatten i Oslo er moderat.

- I Oslo betaler innbyggere med de dyreste boligene, som er verdt mer enn 4,6 millioner kroner, en eiendomsskatt som er langt mer moderat enn i kommuner med eiendomsskatt styrt av høyresiden. Tilbake får de flere barnehageplasser, gratis aktivitetsskole og en bedre eldreomsorg, sier han, og legger til:

- Overskuddet i 2018 skyldes tekniske endringer i skattesystemet og regjeringen har selv karakterisert dem som engangsinntekter. Inntektene står ikke på bok som FrP hevder, de brukes til å betale ned lån, for eksempel på nybygde skoler, idrettsanlegg og infrastruktur.

Fylkeslag vil også skrote

På Arbeiderpartiets landsmøte foreslår også Vegårshei Arbeiderparti at partiet skal skrote den omstridte eiendomsskatten.

«Eiendomsskatteordningen avvikles og tilstrekkelige midler til drift av velferdstilbudene i kommunene ivaretas gjennom andre, mer rettferdige og forutsigbare ordninger», skriver lokallaget i sitt forslag.

«Kommunepartiet mener eiendomsskatt er en usosial skatt og ønsker at landsmøtet vurderer alternative løsninger. Den enkeltes bolig er allerede grunnlag for formue-beskatning. Vegårshei Arbeiderparti ønsker å løfte saken videre til nasjonal programdebatt som et overordnet skattepolitisk spørsmål», skriver Vegårdshei Ap.