Frp med en rekke krav i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett

Frp kommer med en rekke krav når det gjelder samferdselsdelen av det reviderte nasjonalbudsjettet.

Torsdag denne uken startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Frp og regjeringspartiene. Frps krav ble overlevert regjeringen litt etter klokken 13 lørdag. Blant annet vil de gjøre det litt billigere for nordmenn å ferdes i Norge i sommer:

– Vi kommer til å knytte tiltakene i den tredje corona-pakken til forhandlingene om revidert budsjett. Vi har bestemt oss for at et av våre viktigste krav er at vi skal få tilslutning for å fjerne all bompengeinnkreving på riksveier i ferien, fra 1. juli til skolestart, sier Listhaug til VG.

– Ikke populisme

Grunnen er at nordmenn i stor grad kommer til å feriere i eget land i sommer. At flere også har dårligere økonomi etter koronakrisen er også en del av tanken.

Listhaug nekter for at dette er ren Frp-populisme:

– Å hjelpe en så kriseutsatt og viktig næring som det reiselivet er for Norge, har ingenting med populisme å gjøre. Ved å fjerne bomkostnadene vil vi kunne redusere reisekostnadene med flere tusen kroner for en familie som vil kjøre rundt i Norge i ferien.

Dobbelspor på vent

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen også å sette byggingen av dobbeltsporet på Dovrebanen på strekningen Kleverud-Sørlie-Åkersvika i Stange kommune sør for Hamar, som vil bli en del av Intercity-triangelet, på vent. Grunnen er kostnadsoverskridelser på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

– Det trengs 180 millioner kroner for å unngå utsettelse av byggingen. Dette vil vi jobbe hardt for å få på plass. Det er helt uvirkelig at et prosjekt som er startet og som «går på skinner» og hvor det ikke er overskridelser, blir stoppet, sier Tor André Johnsen som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Frp.

Frps samferdselspolitiske talsperson, Bård Hoksrud, sier at det er viktig at dobbeltsporutbyggingen starter opp igjen i 2020.

– Ellers rekker vi ikke tidsplanene i Nasjonal transportplan om å være ferdig til Åkersvika i 2026. Dette er ikke viktig bare for Hamar, men for hele landet. Det er viktig at vi får ned reisetiden Oslo-Trondheim på Dovrebanen ned mot 5 timer. Det oppnår vi ikke om vi ikke får fullført Intercity-utbyggingen, sier han.

