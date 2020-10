Frp og regjeringen enige: Flypassasjeravgift droppes ut året og lav moms forlenges

Frp og regjeringspartiene er enige om å droppe flypassasjeravgiften ut året, forlenge den lave momssatsen på 6 prosent og økt bevilgning til vedlikehold av fylkesveiene.

Endringene kommer etter forhandlinger i Stortinget ledet av finanspolitisk talsperson Mudassar Kapur i Høyre om den siste tiltakspakken fra regjeringen.

– Koronakrisen er langt fra over, men krisen er over i en ny fase. Da er det viktig at vi skrur om på tiltakene, slik at de treffer best mulig, sier han.

Ifølge Kapur har de tre regjeringspartiene har samarbeidet godt med Frp, og de har fått gjennomslag for alle tiltakene som finansminister Jan Tore Sanner la fram for to knappe uker siden.

Saken avgis og behandles endelig av komiteen til uken.

Flypassasjeravgiften fjernes

I forhandlingene har Frp blant annet fått gjennomslag for å fjerne flypassasjeravgiften ut året.

– Frp har kjempet for å fjerne flypassasjeravgiften. Det er utrolig at regjeringen foreslo å innføre den igjen fra 1. november når flyselskapene er i krise. Vi har fått gjennom kravet vårt om at avgiften fjernes ut året, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Videre blir den lave momssatsen for reiseliv, kulturliv, idrett og fornøyelsesparker beholdt, og det blir bevilget 160 millioner kroner ekstra til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Samtidig forlenges ordningen ut året.

Penger til vei

Frp har også fått gjennomslag for å øke bevilgningene til vedlikehold av fylkesveiene med 400 millioner kroner.

– Dette er penger som skal brukes til rassikring, veioppmerking, asfaltering og annet vedlikehold. Midlene kan sikre arbeidsoppdrag til mange i anleggsbransjen, sier Listhaug.

Opposisjonen skuffet over regjeringens tiltakspakke

– Det er skuffende at reiselivet bare får beholde reiselivsmomsen på 6 prosent ut året. Senterpartiet mener det alt nå burde vært gitt signal om at dette skal vare ut 2021, sier leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

Frp og regjeringspartiene er fredag enige om å droppe flypassasjeravgiften ut året, forlenge den lave momssatsen på 6 prosent og økt bevilgning til vedlikehold av fylkesveiene.

Arbeiderpartiet savner lengre forutsigbarhet og frykter for arbeidsledigheten.

– Det er fortsatt i det blå hvordan vi skal få arbeidsplassene i reiselivsnæringen gjennom denne krisen. Det virker som heller ikke Frp har klart å forplikte regjeringen til en forutsigbar kompensasjonsordning for næringen, sier medlem av finanskomiteen for Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen, før han fortsetter:

– Uten rask og kraftfull krisepolitikk nå vil ledigheten bite seg fast og forskjellene vil øke. Derfor er det synd at det er Frp som er tungen på vektskålen når krisepakker skal vedtas.

Virke fornøyd

– Denne enigheten gir et lite pusterom ut året for en hardt prøvet bransje, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han peker på at reiselivet er i en ekstremt vanskelig situasjon og vil rammes så lenge koronakrisen varer.

– Da er det avgjørende at de gis støtte og forutsigbarhet så lenge de må leve under myndighetspålagte restriksjoner, sier han.

(©NTB)