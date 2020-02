Frp-politiker ber UD ta initiativ til topptungt Martine-møte

- Dette er en sak hvor hele det norske folk har engasjert seg bak familiens søken etter rettferdighet for Martine, sier stortingspolitiker Himanshu Gulati (Frp).

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) har det siste året engasjert seg i den såkalte Martine-saken. Gulati var blant annet i Jemen i sommerferien og drøftet saken med jemenittiske regjeringsmedlemmer.

Nå ber han utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vurdere å invitere jemenittiske ministre til et møte i Norge for å drøfte en mulig løsning på saken.

«Noen av Jemens mest sentrale ministre skal være klare til å komme til Norge med en tung delegasjon, dersom de skulle motta en invitasjon til et slikt møte fra norske myndigheter,» skriver Gulati i et skriftlig spørsmål til utenriksministeren.

Martine-stiftelsen mener det vil være «mer enn uheldig» om utenriksministeren ikke tar initiativ til et møte med jemenittisk ministre i Norge.

Martine Vik Magnussen (23) ble voldtatt og drept i London for snart tolv år siden. Den eneste mistenkte i drapssaken er Farouk Abdulhak, som skal ha holdt seg i skjul i hjemlandet Jemen siden drapet skjedde i mars 2008.

- Troverdige signaler fra Jemen

Gulati og Martine-stiftelsen hevder det har kommet tydelige signaler fra topptunge ministre i Jemen om at de ønsker et møte med norske myndigheter om Martine-saken.

- Jeg har selv engasjert meg i saken og har gledet meg over at det er kommet signaler fra jemenittiske myndigheter til å komme til Norge om de mottar en invitasjon fra norske myndigheter, sier Gulati.

- Disse signalene er gjentatt flere ganger utover høsten i fjor og inn i nyåret overfor meg, Martine-stiftelsen og familien. Vi ser på dette som troverdige signaler. Nå spiller vi ballen over til regjeringen og ønsker å høre om utenriksministeren vil ta initiativ til et møte i Norge, sier han.

I 2009 ble det avholdt et enormt fakkeltog I Oslo for Martine Vik Magnussen. Til tross for massiv innsats, er gjerningspersonen fortsatt på frifot tolv år etter drapet. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- En unik mulighet

Leder for Martine-stiftelsen, advokat Patrick Lundevall-Unger, bekrefter at stiftelsen og familien har mottatt positive signaler fra høytstående representanter fra den anerkjente regjeringen i Jemen.

- Dette er en unik mulighet og jeg håper innstendig at norske myndigheter og politikere inviterer disse representanter og at møter gjennomføres i Norge, sier Lundevall-Unger til Nettavisen.

Lundevall-Unger sier det vil være av stor betydning å invitere jemenittiske politikere til Norge.

- Her er det mektige politiske representanter fra Jemen som vil ha en stor innflytelse på en videre håndtering av Martine-saken, mye nærmere kan vi ikke komme i denne prosessen, ikke på et politisk nivå, sier han.

Representant Himanshu Gulati er medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Uheldig å avslå et slikt møte

Lundevall-Unger påpeker at stiftelsen og faren Odd Petter Magnussen har jobbet med «etiske virkemidler» med fokus på «rettferdighetsbegrepet» i søken om å stille drapsmannen til Martine til ansvar.

- Det vil være mer enn uheldig dersom ministeren avslår et slikt møte og som i tillegg vil sende et meget negativ signal, ikke bare til Jemen, men også i et internasjonalt perspektiv. Norge burde vise verden at vi står for demokratiske verdier og at vi som også tidligere vist er en fredsnasjon og lever etter disse verdifulle elementer dette begrepet innebærer, sier Lundevall-Unger.

Drapet på den norske statsborgeren skjedde i Storbritannia, og det er derfor Scotland Yard som har ansvaret for etterforskningen.

Riksmannsønnen Abdulhak, som er i 30-årene, har i alle år nektet å stille i avhør i Storbritannia. Jemenittiske myndigheter har ikke villet utlevere ham til tross for en internasjonal etterlysning fra Interpol. Verken Storbritannia eller Norge har en utleveringsavtale med Jemen.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) hadde samtaler med blant annet Jemens innenriksminister, som også er visestatsminister, i sommer om Martine-saken. Foto: Himanshu Gulati

Ad hoc-avtale om en utlevering?

Gulati traff både den jemenittiske innenriksminister og justisminister da han ferierte i Aden i Jemen i fjor sommer. Han skriver i det skriftlige spørsmålet at flere ministre på høyeste hold har uttrykt ønske om å finne en løsning på saken og få stilt den skyldige til ansvar.

- Hva tror du kan bli utfallet av et møte i Norge, Gulati?

- Det er ingen tvil om at signalene som er formidlet fra jemenittiske myndigheter, er veldig positive, og de har en annerledes holdning enn vi har fått inntrykk av før. Mangelen på en utleveringsavtale står ikke i veien for en ad hoc-avtale om en utlevering. Så det bør være et tema på et eventuelt møte, sier han.

- I tillegg er det flere sider ved saken som kan drøftes. Jeg har blitt gjort kjent med fra stiftelsen at det er flere sider ved saken hvor UD spiller en viktig rolle som kan være viktig å ta opp, sier Gulati.

Utenriksminister Eriksen Søreide har ennå ikke svart på spørsmålet, og UDs kommunikasjonsenhet ønsker ikke å kommentere saken før et skriftlig svar foreligger.

Ber drapsmistenkte om å overgi seg

Scotland Yard forsikret overfor Nettavisen i fjor høst at de ikke har gitt opp straffeforfølgelse i saken, og at Abdulhak har ingen grunn til å føle seg trygg til tross for å ha vært på frifot i over et tiår.

- Vi vil fortsette med å lete etter lovlige muligheter til å pågripe den eneste personen som er etterlyst for drapet på Martine, sa etterforskningsleder Andrew Partridge til Nettavisen.

- Selv om tiden går, vil ikke dette endre vårt standpunkt. Jeg anmoder nok engang Farouk Abdulhak til å returnere til Storbritannia for å få løst denne saken, sa Partridge.