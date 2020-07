Frp-politiker Jon Helgheim utsatt for trusler - mann pågrepet av PST

Truet politikeren med å sende beryktet gjeng på ham.

Det skal også ha blitt gjort våpenrelaterte funn i boligen til den siktede mannen, som ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) torsdag formiddag.

Det var 15. juni Frp-politikeren mottok truslene på Messenger.

- Jeg er ikke lettskremt, men å forsøke å true politikere til ikke å si sin mening er ikke greit, sier stortingsrepresentanten Jon Helgheim til Nettavisen.

- Han sendte meg en melding som inneholdt klare trusler. Han påpeker at jeg ikke er medlem av regjeringen og ikke har livvakter og at jeg må slutte å snakke dritt. Hvis ikke vet han hva Young Bloods skal gjøre med meg.

- Provosert av sterkt innvandringskritiske uttalelser

Young Bloods er en beryktet gjeng fra Holmlia i Oslo der medlemmer har stått bak grove voldsepisoder, drapsforsøk, narkotikakriminalitet og kidnappinger.

PST bekrefter pågripelsen til Nettavisen. Mannen ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i fire uke.

- Han ble pågrepet torsdag formiddag på grunn av gjentakelsesfare, noe som gjorde at vi mente han måtte varetektsfengsles. Det er også gjort våpenrelaterte funn i boligen, sier senior kommunikasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Den siktede mannens forsvarer, Ole Magnus Strømmen, forteller til Nettavisen at hans klient ikke erkjenner straffskyld for trusler mot stortingspolitikeren.

- Min klient har ikke erkjent straffskyld og har gitt en fyldig politiforklaring. Han innrømmer at han har blitt provosert av Helgheims spissformulerte og sterkt innvandringskritiske uttalelser i ordskiftet om innvandring. Han skrev i ett tilfelle en melding til Helgheim på Facebook fordi han var irritert. Men det var aldri hans forsett å true på noen måte, sier mannens forsvarer Ole Magnus Strømmen til Nettavisen.

- Siktede hadde i følge forklaringen sin ikke kjennskap til at Helgheim var stortingspolitiker.

- Oppbevarte våpen for andre

Strømmen bekrefter våpenfunn i boligen til den siktede.

- Det er riktig at det er funnet våpen hjemme hos ham som ikke er relatert til hendelsen (truslene mot Helgheim). Han oppbevarte dette for noe andre. Slik jeg oppfatter hans forklaring er han ikke en del av et radikalt miljø eller har noen voldshistorikk av betydning. Meldingen er noe som ble skrevet i affekt fordi han var irritert på noen av uttalelsene til Helgheim. Det var ikke noe som var gjennomtenkt eller veloverveid på noen måte.

Mannen i 20-årene erkjenner straffskyld for andre forhold han er siktet for, deriblant brudd på våpenloven.

Nettavisen er kjent med at den siktede mannen i 20-årene har historikk hos politiet. Så sent som i februar ble han pågrepet for flere forhold. Han ble også pågrepet og varetektsfengslet i april i fjor.

I kjennelsen kommer det også frem at mannen er domfelt flere ganger de siste årene:

«Retten har særlig vektlagt at siktede siden november 2018 er domfelt tre ganger for en rekke overtredelser, herunder blant annet flere trusler i perioden fra mars 2017 til slutten av mars 2020 (...). Av dommen avsagt 4. juni 2019 fremgår at forholdene han der ble domfelt for ble begått i prøvetiden etter en tidligere avsagt dom. Siktede sonet i både 2018 og 2019 de to første dommene avsagt av Oslo tingrett.

Den siste av de tre dommene, der siktede ble domfelt for fjorten forhold begått i tidsrommet fra september 2019 til mars 2020, ble avsagt 5. juni 2020. Retten har merket seg siktede/forsvarers anførsler knyttet til at det nå ikke foreligger gjentakelsesfare, men dette endrer ikke rettens konklusjon hva angår den dette vilkåret.»