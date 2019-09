Frp-politiker mistet sønnen og niesen i helikopterstyrten

Lørdag mistet seks personer livet i en helikopterstyrt i forbindelse med en festival i Alta i Finnmark. En Frp-politiker mistet både sønnen og niesen.

- Livet er så jævla urettferdig. Masse flott ungdom som hadde hele livet sitt foran seg, og nå er dem borte. Vi mistet vår eldste sønn Kevin i helikopterulykken, og vårt onkel/tante-barn. Vi får leite etter styrken sammen, når livet føles rasert og helt tomt, skriver Ronny Berg i et Facebook-innlegg søndag.

Han er politiker og er sentralstyremedlem i Frp.

MISTET SØNNEN: Frp-politiker Ronny Berg skriver på Facebook at han mistet sønnen sin i helikopterulykken i Alta. Foto: iFinnmark

Styrtet

Ulykken skjedde i forbindelsen med festivalen Høstsprell i Alta, som har tilbudt de besøkende helikopterturer for å se området fra lufta for 500 kroner per person.

Alle om bord omkom da et helikopter med seks personer styrtet i Kvenvik-området, sørvest for Alta. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 17.05 lørdag ettermiddag.

– Passasjeren som ble sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, døde som følge av skadene. Rundt kl. 20.40 lørdag ble også den siste personen som var savnet, funnet omkommet i helikopteret. Det betyr at alle de seks som var om bord, mistet livet i ulykken, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding søndag morgen.

Innstiller valgkampen

Alta Frp skriver i et Facebook-innlegg at hele byen er i sorg.

- Vi har mistet mange ungdommer i ei tragisk ulykke, skriver de.

Alta FrP vil uttrykke sin dypeste medfølelse for alle som er rammet.

- Noen sto oss ekstra nær. Lise Lotte og Ronny Berg har mistet sin kjære sønn og sin niese. Turid og Svein Berg har mistet to kjære barnebarn. Det er så ufattelig trist, skriver de i innlegget.

Av respekt for de pårørende har Alta FrP innstilt all valgkamp inntil videre. Også Alta Høyre innstiller valgkampen.

- Av respekt for de pårørende har Alta Høyre besluttet å avslutte årets valgkamp, skriver de i et Facebook-innlegg.

Videre skriver de at Alta Høyre vil uttrykke sin dypeste medfølelse for alle som er rammet.

- Det er så ufattelig trist, ord blir fattig, skriver de i innlegget.

Alta Høyre skriver at de må ta vare på hverandre i sorgen.

Kondolanser fra Siv

Også partileder i Frp, Siv Jensen, uttrykker sorg over tapet av de seks som mistet livet i helikopterstyrten.

- Jeg sender mine dypeste kondolanser til alle som ble berørt av den tragiske helikopterulykken i Alta lørdag. Frps sentralstyremedlem og mangeårige politiker i Alta, Ronny Berg mistet sin sønn og et onkelbarn i ulykken, skriver hun i et Facebook-innlegg søndag.

Frps valgkampleder i Alta, Svein Berg var bestefar til de to.

- Deres familie og Alta FrP er derfor sterkt preget av ulykken. Jeg og FrP sørger med dem, avslutter Siv Jensen innlegget.