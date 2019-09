Frp-profil vil fjerne Raja som visepresident på Stortinget

Venstres Abid Raja er uskikket til rollen sin som visepresident på Stortinget, skriver Frp-politiker Per-Willy Amundsen i et hemmelig notat til Frps stortingsgruppe.

Det var NRK som kom med avsløringen lørdag.

Ifølge kanalen står det blant annet følgende i notatet som Amundsen skal ha sendt til partiets stortingsgruppe:

«Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering. Men like viktig: etter mitt syn viser det med all tydelighet hvorfor Abid Raja er uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap.»

Kommende tirsdag skal Stortinget konstitueres, det innebærer blant annet at nasjonalforsamlingen skal velge sine egne presidenter. Kvelden før konstitueringen vil Per-Willy Amundsen be partifellene sine om å vurdere hvorvidt Raja er egnet til å fortsette i stillingen som visepresident på Stortinget.

Abid Raja har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.