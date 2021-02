Frp raser etter IS-kvinnen løslates: – Akkurat det vi fryktet

Alarmen går hos Fremskrittspartiet etter IS-kvinnen løslates fra varetekt.

Tirsdag meldte NRK at den omtalte IS-kvinnen blir løslatt fra varetekt, kun dager før rettssaken begynner.

Den 30 år gamle tobarnsmoren er tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Men oppgir nå at hun tar avstand fra terrorgruppen, og har kastet nikaben.

Kvinnen var holdt varetektsfengslet fordi PST mente hun kunne påvirke et vitne politiet skulle gjerne avhørt. Det lar seg ikke gjøre å gjennomføre avhøret, og dermed er ikke vilkårene for å holde henne varetektsfengslet lenger på plass.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener løslatelsen er nøyaktig det partiet har advart mot.

– Dette reagerer jeg veldig på. Påtalemyndighetene gjør det de kan og må. Men vi har en regjering som ga forsikring om at det var helt trygt å hente en terrormistenkt kvinne til Norge. Og nå går hun fritt rundt. Det er regjeringen som må ta ansvar for dette. De hadde ikke trengt å gjøre dette, sier Helgheim.

Ifølge regjeringen var det alvorlig sykdom hos sønnen til IS-kvinnen som førte til at myndighetene måtte hjelpe familien hjem til Norge. Det var tungen på vektskålen som førte Fremskrittspartiet ut av regjeringen.

– Dette er akkurat det vi fryktet. Det er ingen kontroll med det som skjer, og vi ender opp med at en terrormistenkt kvinne går fritt rundt i samfunnet, sier han til Nettavisen.

– Hun tar avstand fra IS og har kastet nikaben. Hva synes dere om det?

– Jeg har ikke noen inngående kjennskap til saken. Men jeg vet at nær sagt alle fremmedkrigerne og kvinner dømt for terrortilknytning sier omtrent det samme alle sammen. De forsøker å bortforklare det med at de ikke valgte det selv. Det registrerer jeg. Det får bli opp til domstolene. Poenget mitt er at vi står i en situasjon vi absolutt ikke hadde trengt å stå i, sier Helgheim.

– Men regjeringen forsikret at det var snakk om alvorlig sykdom hos gutten - var det egentlig noe valg å ikke hente familien hjem?

– Det er veldig alvorlig at regjeringen baserer en slik farlig operasjon på en enkeltopplysning og enkeltpåstand. Allmennheten har ikke fått noen mulighet til å etterprøve om grunnlaget for beslutningen var rett eller galt. Det er veldig alvorlig.

Han forsikrer at det ikke er noe ønske om detaljerte helseopplysninger, men mener regjeringen burde informert overordnet.

– Å gi overordnede helseopplysninger som er av høy offentlig interesse er helt vanlig, og jeg kan ikke tenkte meg en sak med større offentlig interesse enn denne, sier han.

