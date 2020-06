Frp raser mot MDGs hytteforslag: - Helt vilt

- Jeg holdt på å sette kaffen i vrangstrupen, sier Helge Andre Njåstad (Frp).

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) programkomité ønsker full stans i hyttebygging utenfor eksisterende hyttefelt.

I tillegg ønsker de en maksgrense for hyttestørrelse i forslaget til nytt program som nå sendes ut på høring.

- Helt vilt

- Jeg holdt på å sette kaffen i vrangstrupen. Dette er helt vilt, sier kommunalpolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad, til Nettavisen.

- Hvorfor synes du det?

- Bolig- og hytteutbygging er den største næringen vi har i distriktene, sett bort fra olje- og gassnæringen. Så hvis man skal reduserer dette, vil det bety mange tapte arbeidsplasser, sier Njåstad.

- Vinningen går opp i spinningen

- Hva med miljøgevinsten ved å verne om urørt natur?

- I tillegg til at mange vil få drømmen om egen hytte knust, vil det antagelig føre til at flere flyr utlenlands eller kjører diesebilen gjennom Europa, og da går vinningen bort i spinningen, mener Frp-politikeren.

Njåstad beskriver MDGs forslag som «idiotisk», men mener det må tas på største alvor:

- MDG er et parti som kan bryte sperregrensen ved neste stortingsvalg i 2021, og Ap kan fort bli avhengig av både Rødt og MDG for å sikre flertall. Så dette må tas på alvor.

- Spiller ingen rolle om det er 90 eller 200 kvadratmeter

- I dag er det nesten 438.000 hytter i Norge. Mener Frp det skal være fritt frem for videre utbygging?

- Vi mener først og fremst at kommunene er i stand til å regulere dette selv, og vi vil ikke at alle skal ende opp i en blokk i en by.

- Hva synes du om en nasjonal maksgrense for hyttestørrelser?

- Hvis man først bruker en tomt til hytte, spiller det ingen rolle om den er på 90 eller 200 kvadratmeter, sier Njåstad.

- Forslaget kommer nå som nordmenn flest må feriere hjemme, og hvor hytta får høyere status enn noen gang. Hva tenker du om det?

- Det er er helt elendig og treffer vel de ekstreme MDG-ere i en by, ikke folk flest. Jeg bare håper forslag som dette gjør at de ikke kommer over sperregrensen, sier Njåstad.

Heidi Greni (Sp) synes forslaget fra MDG er helt feil vei å gå. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Senterpartiet: - Trenger arbeidsplassene

Senterpartiet synes heller ikke noe om MDGs forslag.

- Dette synes jeg ikke noe om. Selvfølgelig må vi ta hensyn til natur, men et generelt forbud utenom eksisterende hyttefelt vil lamme næringsutviklinga i distriktskommuner og føre til enda mer sentralisering, sier Heidi Greni (Sp) til Nettavisen.

Hun sitter også i kommunal-og forvaltningskomiteen på Stortinget.

- I mange kommuner har hver innbygger én kvadratkilometer, det som mangler er aktivitet og arbeidsplasser, påpeker hun.

Greni er klinkende klar på hva som bør bestemme:

- Det er lokalpolitikerne som sitter med lokalkunnskap som skal drive arealplanlegging . Vi trenger mindre statlig overstyring, ikke mer.

437.833 hytter i Norge

I Norge fins det i dag 437.833 hytter og fritidsboliger, viser fersk SSB-statistikk. Det er en økning på 9,8 prosent siste tiåret.

MDG-nestleder Arild Hermstad er innstilt på en stor debatt i eget parti. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Forventer stor debatt

MDGs forslaget i utkast til nytt program, skal hindre tap av natur og sikre naturmangfold.

- Vi mener de nye hyttene må bygges i eksisterende felt hvor det er mulig å fortette og bygge på en annen måte, sier nestleder i MDG og medlem i programkomiteen, Arild Herrmstad.

- Hvilken respons forventer du internt på så radikale endringer?

- Jeg tror det blir debatt, ja. Dette er radikalt, i 2025 ønsker vi «null tap av natur», sier Hermstad til Nettavisen.

2. utkast legges frem til høsten, før MDG skal vedta nytt program på landsmøtet i mars 2021.

