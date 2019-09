Frp sitter trolig igjen med kun to ordførere: - Satt på gangen av Høyre

Frp mister flere av sine ordførere etter valget, men kaprer makta i én ny kommune. - Jeg synes det er trist, sier den ene som er gjenvalgt.

Frp-leder Siv Jensen kan bli sittende igjen med svært få ordførere etter kommunevalget. I forrige periode hadde Fremskrittspartiet fem ordførere, men på grunn av et dårlig valgresultat mange steder, ligger de nå an til å miste flere av sine ordførere.

Se hvilke ordførere Frp mister lenger ned.

Ulstein-ordfører Knut Erik Engh kan bli partiets eneste ordfører som blir gjenvalgt.

- Jeg synes det er trist, for Fremskrittspartiet har jo vist at vi er et parti som evner å styre godt. Så det vil være veldig trist om det blir en sånn utvikling, sier Engh til Nettavisen.

I Ulstein fikk Frp 24,6 prosent av stemmene, som er fram 3,3 prosentpoeng fra valget i 2015. Nasjonalt gikk imidlertid partiet tilbake, med 1,2 prosentpoeng til 8,2 prosent.

- Klart nå har vi gjort et ganske dårlig valg, men det er mange enkeltkommuner som har gjort bra likevel og burde fått ordføreren, mener Engh.

EN AV DE FÅ: Ordfører Knut Erik Engh i Ulstein kommune blir en av svært få Frp-ordførere de neste fire årene. Han er den eneste av partiets ordførere som så langt er sikret gjenvalg. Foto: Cecilie Hatløy (Ulstein kommune)

Selv har han inngått et samarbeid med Høyre og KrF for neste periode.

- Hva er grunnen til at du blir gjenvalgt?

- Grunnen er at folk stoler på oss. De ser at vi har greid å styre kommunen godt gjennom en ganske tøff periode med store omstillinger i industrien og sviktende skatteinntekter og høy gjeld, sier ordføreren.

Ny ordfører: - Har desperat dyttet Frp ned

Men Frp får også én ny ordfører, som blir partiets andre ordfører. Tom Henning Slethei blir ordfører i Sola kommune i Rogaland, etter at partiet er blitt enige om å styre sammen med Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Dermed tar de ordførerkjedet fra Høyres Ole Ueland, som har styrt kommunen siden 2011.

- Jeg tenker at Fremskrittspartiet hadde fortjent mye større gjennomslag, men det har nok vært en lang tradisjon at de som vi normalt har samarbeidet med, over lang tid desperat har dyttet Fremskrittspartiet ned på andreplass. Det har gjort at man nå ser andre samarbeidskoalisjoner enn man tidligere har sett, sier Slethei til Nettavisen.

Det han sikter til er særlig Høyre, som han nå altså snur ryggen til i Sola og heller velger et samarbeid med hovedfienden nasjonalt, Arbeiderpartiet.

MISTER KJEDET: Ole Ueland (H) har vært ordfører i Sola kommune siden 2011, men må nå gi fra seg ordførerkjedet til Frp. Foto: Elisabeth Tønnessen

Slethei har ikke mye til overs for Høyres behandling av Frp i rogalandskommunen.

- Det vi ser på Nord-Jæren er at det er svært få Høyre-ordførere igjen. Høyre har konsekvent nektet Fremskrittspartiet å komme til det høyeste vervet. Vi har selv i Sola vært det største partiet, og er blitt satt på gangen av Høyre, sier han, og påpeker:

- Det har vært en rivalisering mellom de to partiene som naturlig burde ha samarbeidet. Det går i en eller to perioder, men i Sola har det vart i 20 år. Fremskrittspartiet ønsker også å få gjennomsalg for vår politikk, og har nå fått gjennom mer med partier som er lenger fra oss politisk, sier Slethei.

- Ikke det feiteste valgflesket

En av Fremskrittspartiets to første ordførere, var nettopp Sola, for 31 år siden.

- Sånn sett kan du si at ringen er litt sluttet, siden vi nå har fått ordføreren tilbake, sier den kommende ordføreren.

Enigheten mellom de fire partiene sikrer at det ikke innføres noen form for eiendomsskatt i løpet av perioden. I tillegg har Frp fått gjennomslag for å fjerne parkeringsavgiften i kommunen - og for å redusere bompengene.

- Det som har vært viktig for oss når vi skulle lage et litt annerledes fargekart, er å sikre at vi er enige om en politisk og økonomisk stødig styring av Sola. Mange av investeringene til posisjonen har vi vært uenige i, og når gjeldsgraden er på 90 prosent, nesten 50 prosent over anbefalt nivå, så mener vi at de har gjort feil ved å bygge ny kirke til 100 millioner kroner, og et parkeringsanlegg under rådhuset til 80 millioner kroner, sier Slethei, og legger til:

100 MILLIONER: I Sola kommune er byggingen av denne nye kirka igang, noe den påtroppende ordføreren synes lite om. Prislappen er på om lag 100 millioner kroner. Foto: Brandsberg-Dahls arkitekter AS/ JAJA Architects APS (Sola kommune)

- Vi kan ikke ta oss råd til å kjøre på første klasse videre. Det må gjøres mer nøkterne prioriteringer, så Fremskrittspartiet er kanskje litt utradisjonelle. Vi er ikke de som har lovet det feiteste valgflesket, sier han.

- Men at Frp velger Ap framfor Høyre er uvanlig?

- De siste fire årene har vi vært mer enige med de andre partiene i opposisjon om tunge prosjekter, så det handler ikke bare om bitterhet. Det handler om gjensidig respekt og tillit, men klart det er saker der vi er fundamentalt uenige, sier Slethei.

Mister trolig utstillingsvinduet

Frp-nestleder Terje Søviknes, som har styrt Os kommune i Hordaland siden 1999, er en av Frp-ordførerne som nå kan miste ordførerkjedet, i kommunen som er blitt brukt som partiets utstillingsvindu.

For fire år siden fikk Frp i Os en oppslutning på hele 39,5 prosent.

MISTET FLERTALLET: Frp-nestleder Terje Søviknes, som har vært ordfører i Os i fem perioder, har mistet flertallet og trolig ordførerjobben i nye Bjørnafjorden kommune. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Nytt i årets valg var at velgerne stemte over den sammeslåtte kommunen Bjørnafjorden, som består av Os og Fusa kommuner, og der fikk Frp 31,9 prosent av stemmene. Sammen med Høyre mangler de ett mandat for å få flertall.

- Det viktigste for opposisjonspartiene er blitt at de vil kvitte seg med Frp og undertegnede som ordfører, og det overskygger alle de politiske sakene, sa Søviknes da han var gjesteredaktør i Nettavisen i forrige uke.

Ap-ordførere overtar

Også i Ullensaker kommune i Akershus har Frp-ordfører Tom Staahle, som tjente mest av landets ordførere i fjor, mistet flertallet etter valget. Frp er fortsatt største parti i kommunen de har styrt i 16 år, med 29,6 prosent av stemmene, som er omtrent akkurat den samme oppslutningen de fikk i valget for fire år siden.

Den rødgrønne blokken, med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt, får imidlertid 23 av 45 mandater i kommunestyret - og flertall.

Ullensakers nye ordfører blir trolig enten Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) eller Eyvind Schumacher (Ap), ifølge Romerikes Blad.

IKKE FLERTALL: Ordfører Tom Staahle (Frp) har også mistet flertallet i Ullensaker kommune, og må etter all sannsynlighet gi fra seg ordførerkjedet. Foto: (Privat)

Også Mandal-ordfører Alf Erik Andresen (Frp), må gå av som ordfører, etter å ha tapt ordførerkampen i nye Lindesnes kommune, der Arbeiderpartiet nå får ordføreren.

Det samme gjelder i Hvaler kommune, der Eivind Normann Borge også må gi fra seg ordførerkjedet til Arbeiderpartiet, etter 12 år som ordfører.