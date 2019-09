Frp slettet Thunberg-innlegg: - Ble så mye krangling

En uformell klimaavstemning under et innlegg om Greta Thunberg førte tidligere denne uka til uenigheter i Oslo Frp. Nå er innlegget slettet.

– Først tenkte jeg at det ville vært feigt av meg å slette det, men så ble det så mye krangler internt, sier fylkesleder Tone Ims Larssen, som har slettet Facebook-innlegget, til avisa.

Søndag kveld i forrige uke postet Oslo Frp en meningsmåling på Facebook hvor de delte et innlegg om Greta Thunberg skrevet av tidligere partiformann Carl I. Hagen. Med henvisning til eventyret om keiserens nye klær beskrev Hagen det som utrolig at Thunberg blir lyttet til som en fremragende klimaforsker, og at pengene som blir brukt på klimasaken, i stedet kunne gått til eldreomsorg og helsevesen.

På meningsmålingen publisert med Hagens innlegg kunne medlemmene av Facebook-gruppa stemme: «Ja, klimahysteriet er tull!» eller «Nei, jorden brenner opp».

Tone Ims Larssen i Oslo Fremskrittparti.

Flere Frp-politikere har vært sterkt kritiske til innlegget. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har sagt at hun mener ordbruken legger opp til hets av Thunberg.

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen har i kjølvannet av dette kalt Bruun-Gundersen feig.

– Da Åshild og Per-Willy begynte å krangle seg imellom i Dagbladet, tenkte jeg at det lureste var å slette hele innlegget, selv om jeg først hadde tenkt å la det stå, sier lederen i Oslo Frp til avisa.

