Frp-smell i ny måling: - Oppsvinget ble kortvarig

Senterpartiet fosser igjen forbi Fremskrittspartiet. Ekspert mener det er én ting Siv Jensen gjør som gir lite uttelling for partiet.

Etter å ha gått mest tilbake i februar, er Senterpartiet nå tilbake til sine tidligere høyder og går mest fram på Sentios marsmåling for Nettavisen. Partiet får en oppslutning på 17,5 prosent, som er fram hele 3,4 prosentpoeng.

Se resultatene for alle partiene lenger ned.

Samtidig faller Fremskrittspartiets oppslutning, som var større enn Senterpartiet i forrige måned, etter en oppsving på målingene etter partiets regjerings-exit.

Partiet går tilbake 1,6 prosentpoeng i stortingsmålingen, til et resultat på 13 prosent.

- Oppsvinget etter at de gikk ut av regjering ble kortvarig. Dette har nok sammenheng med at de fikk mye oppmerksomhet for ulike forslag hvor en kunne danne flertall med de andre opposisjonspartiene, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

På Nettavisens januarmåling var Fremskrittspartiet Norges nest største parti, og passerte da også Høyre.

I målingen er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 10. mars til 16. mars, og har en feilmargin mellom 1,1 og 3,1 prosent.

Jensen: - Ingen overraskelse

Frp-leder Siv Jensen er imidlertid ikke overrasket over tilbakegangen.

- Det er ingen overraskelse å se en naturlig korreksjon på meningsmålingene nå, etter oppsvinget vi fikk da vi gikk ut av regjering, sier Jensen til Nettavisen.

MEST FRAM: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, kan juble over mest framgang på Nettavisens ferske meningsmåling. Partiet er igjen større enn Frp-leder Siv Jensens parti. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Jensen understreker samtidig at det er lenge til neste valg.

- Vi har god tid og det er lenge igjen til valget i 2021. Vi skal jobbe langsiktig med å få satt Frps politikk på dagsorden, sier hun.

Stubban hos Sentio mener derimot at hun gjør én ting nå som gir lite uttelling.

- Siv Jensen har strammet grepet om stortingsgruppen for å ikke forsure forholdet til Høyre, som hun helt sikkert ønsker å danne regjering sammen med ved en senere anledning. Men å snakke med innestemme i dagens politiske landskap gir lite uttelling på målingene, sier han.

Les også: Frp krever gratis parkering og gratis bomring

Vedum: - Veldig solide tall

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er naturlig nok fornøyd med igjen å ha passert Fremskrittspartiet.

- Det er veldig solide tall for oss, og det er selvfølgelig motiverende, men det vil sikkert være variasjoner på målinger framover, sier Vedum til Nettavisen.

Les også: Frp større enn Senterpartiet

Vedum mener Senterpartiet får uttelling for blant annet å ha vært opptatt av den lokale og nasjonale beredskapen i Norge over tid.

- Vi må bare si hva vi mener rundt det, og har ofte blitt stemplet for det som gammeldagse, sier han, og samtidig understreker hva som virkelig betyr noe i krisen Norge nå står i:

- Vi har vært veldig opptatt av situasjonen vi er i nå, at vi skal hjelper hverandre. Jeg har sagt det mange ganger i media, at vi skal hjelpe regjeringen og hverandre. Det er målet også framover nå, uavhengig av om vi går opp eller ned på målingene, for det er litt underordnet, sier han.

- Nedadgående for Høyre

Mens Senterpartiet går fram, går alle de gjenværende regjeringspartiene tilbake i målingen, som er tatt opp midt under korona-krisen Norge og verden er lammet av.

Høyre får et resultat på 18,8 prosent, som er tilbake 1,0 prosentpoeng.

- Høyre har stabilisert seg på et lavt nivå og hver fjerde Høyre-velger har satt seg på gjerdet. Høyre har hatt en nedadgående kurve over lang tid, men dette har gått litt under radaren på grunn alt bråket i de andre borgerlige partiene, sier Stubban.

GÅR TILBAKE: Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier Høyre nå er mer opptatt av å sørge for at landet kommer trygt gjennom koronakrisen enn meningsmålinger. Foto: Paul Weaver

Han viser også til at Høyre fikk et tydelig fall i oppslutning etter Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

- Regjeringens håndtering av korona-situasjonen, før tiltakene ble lagt fram torsdag i forrige uke, var heller ikke tillitsvekkende, hevder han.

Men Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, mener målinger har lite betydning nå:

- Akkurat nå er Høyre mer opptatt av å sørge for at landet kommer trygt gjennom korona-krisen enn meningsmålinger, sier Helleland til Nettavisen.

Gunnar Stavrum: «Full lønn under permittering» er en bløff og mange kan tape titusenvis av kroner

Han påpeker at det viktigste nå er folks trygghet.

- Vår hovedprioritet er trygghet for liv og helse, og sørge for at folk har en jobb å komme tilbake til når krisen er over. Jeg er glad for at vi den siste uken har landet flere konkrete tiltak for å sikre folks økonomi og arbeidsplasser, og regjeringen og Storting vil i nær fremtid komme tilbake med flere, sier han.

Se resultatene for alle partiene:

Venstre og KrF tilbake

Venstre havner under den magiske sperregrensen på fire prosent i Sentio-målingen, som er tatt opp etter at det ble kjent at Trine Skei Grande trekker seg som partileder.

Partiet får en oppslutning på 3,4 prosent, som er tilbake 0,4 prosentpoeng fra februar.

- Det lille oppsvinget de fikk etter at Frp gikk ut av regjering ser ut til å være et blaff, sier Stubban hos Sentio.

GÅR TILBAKE: Venstre går tilbake og havner under sperregrensen på Nettavisens marsmåling etter at det ble kjent at Venstre-leder Trine Skei Grande går av som partileder og statsråd i forrige uke. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Også regjeringspartner KrF havner under sperregrensen, med et helt likt resultat som Venstre, på 3,4 prosent (tilbake 0,5 prosentpoeng).

Les også: Nettavisen-måling: Abid Raja er den soleklare favoritten i leder-spørsmålet

Arbeiderpartiet: - Lavt nivå

Blant opposisjonspartiene på Stortinget er det i tillegg til Senterpartiet Arbeiderpartiet som går mest fram - selv om framgangen er liten. Partiet får en oppslutning på 24,3 prosent, som er fram 0,6 prosentpoeng.

- En liten fremgang for Arbeiderpartiet, men likevel ligger de stabilt på et svært lavt nivå, påpeker Stubban.

Arbeiderpartiet mener det er viktigere ting å forholde seg til nå enn målinger.

- Vi er midt inne i en nasjonal krise, og jobber hardt for å gjennomføre tiltak som avhjelper situasjonen for vanlige familier og bedrifter. Så dette kan vi ikke forholde oss til nå, sier partisekretær Kjersti Stenseng i en kommentar til Nettavisen.

GÅR FRAM: Arbeiderpartiet går noe fram på målingen, men ligger fortsatt på et lavt nivå. - Dette kan vi ikke forholde oss til nå, sier partisekretær Kjersti Stenseng, og viser til korona-krisen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

MDG større enn SV



Også Miljøpartiet de Grønne (MDG) går fram i målingen. Partiet går fram 0,5 prosentpoeng, til et resultat på 7,3 prosent. Dermed passerer partiet SV, som får en oppslutning på 7,1 prosent (tilbake 0,2 prosentpoeng).

- Det er veldig hyggelig å se at folk gir oss tillit, også nå i en spesiell krisesituasjon. Vi vil fortsette å jobbe for en ansvarlig og rettferdig krisepolitikk som tar vare på de mest utsatte og letter byrden for småbedrifter, selvstendig næringsdrivende, kulturarbeidere, studenter, lærlinger og lavtlønte som kan bli stående på bar bakke nå, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG, til Nettavisen.

STØRRE ENN SV: MDGs nasjonale talsperson, Une Bastholm, er fornøyd med å gå fram på Nettavisens måling. - Det er veldig hyggelig å se at folk gir oss tillit, sier hun. Foto: Paul Weaver

Hun sier tallene gir henne tro på at vi skal klare å «ta lærdom av krisen og bygge en mindre sårbar økonomi for fremtiden».

- Samtidig skal vi ta vare på det som gjør at Norge tross alt er heldig nå under virusutbruddet, med et sterkt velferdssamfunn, et organisert arbeidsliv, en befolkning med god helse og en effektiv stat med et godt demokrati og stort økonomisk handlingsrom, sier hun.

Samtidig går Rødt tilbake, med 1,2 prosentpoeng, til et resultat på 2,7 prosent. Partiet har dalt nedover hver måned siden desember, fra en oppslutning på 5,6 prosent.

GÅR TILBAKE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes ville fortsatt å være Rødts eneste stortingsrepresentant om Sentios måling var valgresultatet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Klart rødgrønt flertall

Om målingen hadde vært valgresultatet, ville den gitt et regjeringsskifte. De rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 90 mandater på Stortinget, som er klart flertall. Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville alene fått 77 mandater.

Mens dagens regjeringspartier, Høyre, Venstre og KrF, ville fått 40 stortingsrepresentanter. Tar man med Fremskrittspartiet, ville de fire borgerlige partiene fått totalt 64 representanter.

Les også: Erik Solheim slaktes etter korona-tweet: – Dette er sykt

Senterpartiet ville fått 13 flere stortingspresentanter enn i dag, og endt med 32 personer på Stortinget. MDG ville også økt sin stortingsgruppe betraktelig, fra dagens ene til 13 - og SV ville fått to nye representanter (totalt 13).

Flest mandater ville Høyre mistet (minus 10), og ville sittet igjen med 35 stortingsrepresentanter. Venstre ville mistet seks av sine, og endt med to personer på Stortinget - og KrF ville fått tre representanter (minus 5). Men også Arbeiderpartiet ville mistet fire av sine representanter, og endt på totalt 45.

UTEN FLERTALL: Statsminister Erna Solberg (H) er langt unna flertall på Nettavisens marsmåling, selv med Frp med på laget. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Sjekk ut Nettavisenes siste stortingsmålinger:

Februar: Frp suser forbi Senterpartiet

Januar: Venstre mest fram i ny måling

Desember: Senterpartiet raser i ny måling - Frp og Ap går fram

November: Senterpartiet ser 20-tallet for første gang

Oktober: Vedum knuser tidligere rekord

September: Basketaket i regjeringen: Nå har de fått svar fra velgerne

Høyre flest usikre velgere

Ifølge bakgrunnstallene til målingen har Høyre nå har flest usikre velgere. 24,3 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiene igjen. Mange usikre velgere har også Venstre (23,1 prosent), MDG (18,2 prosent), Frp (15 prosent) og Arbeiderpartiet (14,1 prosent).

Tallene viser dessuten at det er Senterpartiet som har flest lojale velgere (83 prosent), mens det er Venstre som er minst lojale velgere (38,5 prosent).

Bakgrunnstallene viser også at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til MDG siden stortingsvalget i 2017. Frp, Høyre og KrF har mistet flest velgere til Senterpartiet, Rødt flest til SV og MDG og Venstre flest til Arbeiderpartiet og Høyre.