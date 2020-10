Frp stiller ultimatum om kutt i kvoteflyktninger

- 3.000 kvoteflyktninger er helt uaktuelt.

Sylvi Listhaug (Frp) gjør det klart at det ikke blir noen budsjettavtale uten at regjeringen godtar å redusere antall kvoteflyktninger til under 3.000.

Det melder TV 2 tirsdag kveld.

– 3.000 kvoteflyktninger er helt uaktuelt. Da får de ingen avtale, sier Frp-nestlederen til kanalen.

Det har vært kjent en stund at Frp krever kutt i antallet. Men nå setter Listhaug det på spissen og stiller ultimatum til statsminister Erna Solberg (H):

– Det er fullstendig uaktuelt for Fremskrittspartiet å være med på det, så her er det bare å kutte antallet hvis man skal ha en avtale med oss, sier Listhaug til TV 2.

Hun vil ikke tallfeste kravet nærmere. (©NTB)

