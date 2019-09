Frp-topp: - Gode grunner til å bruke ordet snikislamisering

Lar seg ikke påvirke av de siste tumulter med Abid Raja (V).

Saken blir oppdatert.

FRP-KONTORET (Nettavisen): På vei inn til Frps sentralstyremøte fredag, tok Jon Helgheim seg god tid til å snakke om «snikislamisering».

Justisminister Jøran Kallmyr ville ikke kommentere ordet torsdag, men det mener Helgheim det er gode grunner til:

- Snikislamisering er noe som skjer i Norge, sier han til pressen - og sier det ikke må blandes sammen med konspirasjonsteorier, som at «muslimer flest ønsker å ta over landet og innføre sharia». Det har ikke Frp snakket om, og det er ikke noe den vanlige muslim ønsker.

- Dette vil vi advare mot er tilpasning til særkrav som kommer fra noen få muslimer, som det står politikere fra venstresiden og heier på, som til slutt gir en gradivs tilpasning til noe vi ikke ønsker, til skikker basert på et kvinneundertrykkende syn. Det er snikislamisering. Det foregår, og det skal vi jobbe mot, sier Helgheim.

Han nøler ikke med å si:

- Det er gode grunner til å fortsette å bruke ordet fremover. Det er et begrep som brukes på et fenomen som eksisterer, sier han.

Ifølge Helgheim vil det å la være å bruke ordet være mer stigmatiserende for muslimer flest:

- Jeg tror det vil stigmatisere muslimer enda mer hvis et lite mindretall, som prøver å få til små endringer, sier han - og nevner en skole i Trøndelag som innførte kjønnsdelt svømmeundervisning basert på én elev.

- Det er stigmatiserende. Det er bedre at vi kjemper sammen med det store flertall muslimer som ikke vil dette - så det ikke blir et problem for alle.