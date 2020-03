Frp-topp: - Ingen betenkeligheter med å sende Krekar til Italia

Men tidligere justisministere Per-Willy Amundsen skulle ønske det var en Frp-statsråd som fikk det til.

Torsdag hasteinnkalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til pressekonferanse.

Hun meddelte at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Krekar, er sendt ut av Norge og nå befinner seg i Italia.

- Jeg er svært glad for at man endelig setter et punktum for Krekar-saken. Det har vært en politisk og juridisk føljetong i årevis. Men endelig får vi effektuert utvisningen som det er vedtak for, sier tidligere justisminister og Frp-politiker Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Stortingsrepresentanten er glad regjeringen prioriterer saken, midt i den tøffe koronatiden.

- Det er flott å se at Norge er i stand til å håndtere andre viktige saker selv om vi står i nasjonal krise. Men jeg skulle ønske det var en Frp-statsråd som stod for utsendingen. Men mye av arbeidet som er gjort i forkant ble gjort med Frp i regjering.

- Har du noen betenkeligheter med å sende Krekar til Italia, et land som har store utfordringer med koronasmitte?

- Det har jeg ingen betenkeligheter med. Det er to rettsstater som er enig om utlevering og ivaretar menneskerettigheter og de avveiningene som gjøres. Det er ingen grunn til å tenke at rettsstatene Norge og Italia gjennomfører en utlevering som er uforsvarlig. Begge landene forholder seg til internasjonal rett, påpeker han.

Italia er som kjent det hardest korona-rammede land i Europa.

- Ironisk at Frp måtte ut av regjering

«Å utlevere en 63 år gammel mann til Italia i disse dager, høres ut som en indirekte dødsdom.»

«Det er jo ironisk at Frp måtte ut av regjering før Krekar ble sendt hjem. Også ironisk at menneskerettighetspartiet Venstre er med på dette. Det er ikke trygt å sende en 63-åring til et land som er sårt rammet av en pandemi.»



Meling varsler egen pressekonferanse

Nettavisen har vært i kontakt med Krekars forsvarer, Brynjar Meling, for en kommentar til utleveringen.

- Jeg har pressekonferanse utenfor mitt kontor i Stavanger klokken 13.30, svarer han.