Frp-topp: - Mobbingen av Jonas Ghar Støre bør stoppe

Ap-leder Jonas Gahr Støre får støtte fra uventet hold.

Ap-leder Jonas Gahr Støres formue er på ny i fokus.

NRK avslørte onsdag at Støre har investert i DNB-fond som via andre fond og selskap er på eiersiden av Stendi, som tidligere var Aleris Omsorg - som Ap er sterkt imot.

Støre har knapt fått spørsmål om noe annet etter at dette ble kjent og måtte torsdag avlyse et valgmøte i Oppland.

Amundsen: - Stopp mobbingen

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen (Frp), er i harnisk over hvor mye spalteplass denne saken får.

- Mobbingen av Jonas Ghar Støre bør stoppe. Det holder nå. Ja, så har han investert 84 kroner i et foretak han er ideologisk motstander av, skriver Amundsen på Facebook.

Han mener «pressens forsøk på korsfestingen er skammelig og uvesentlig symbolpolitikk, som skygger for de viktige sakene i valgkampen».

Per-Willy Amundsen gir full støtte til Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: (NTB scanpix)

- Rettskaffen mann

- Jeg sitter i samme komité som Jonas i Stortinget. Jeg kjenner ham som en rettskaffen mann som mener godt, selv om vi er svært uenig om politisk retning. Særlig hva gjelder innvandring, skriver Amundsen.

Han maner alle til å stoppe litt opp:

- La oss vise hverandre litt raushet. Husk at politikere også er mennesker med et privatliv. Og gjerne samtidig slutte med å stemple alle de som gir omsorg, uten å være ansatt i en kommune, som såkalte «velferdsprofitører».

Nettavisen har snakket med Amundsen.

- Hva fikk deg til å skrive dette innlegget?

- Jeg synes det ble i overkant mye nå, at små ting får altfor stor plass, sier Amundsen til Nettavisen.

- Ligner personforfølgelse

- Hvor mye synes du politikere skal tåle?

- Vi skal tåle mye, særlig i den offentlige debatten, men valgkamper må handle om politiske saker, det som folk er opptatt av - og ikke symbolpolitikk.

- Men handler ikke dette om liv og lære, må ikke Ap-lederen forventes å gå etter i sømmene?

- Jo, liv og lære gjelder for oss alle, og det skal det. Men dette er småtteri og blåst helt ut av proporsjoner. Det ligner personforfølgelse, sier Amundsen til Nettavisen.

- «Drittpakke»

Til Politisk kvarter på NRK torsdag morgen antydet Støre at det kan være en såkalt «drittpakke»

- Arbeiderpartiet har en leder som har en arv. Det har jeg gjort Arbeiderpartiet klar over fra starten av. Jeg har vært veldig åpen om det, og forklarte høsten 2017 hvordan jeg innretter meg. Jeg er forberedt på at det kommer til å ringe journalister, og hvem som tipser dem og at det skjer 12 dager før et valg, og ikke midt i sommerferien hvor jeg forteller hvor jeg har fond, det skal ikke jeg spekulere i, sa Støre.