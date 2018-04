Frp-topp: - Vi i Frp hisser oss ikke opp over tegninger og malerier

Innvandringspolitiker Jon Helgheim (Frp) ser ingen grunn til å fjerne Listhaug-kunstverket.

Natt til 2. påskedag dukket gatekunstverket «Making a martyr», signert AFK, opp i Bergen.

Det viser avgått justisminister Sylv Listhaug naken, på et kors, over et blomsterbed. Maleriet har tekst med «Min Kamp», Fri Palestina» og «Mass surveilence». Naglene gjennom hennes hender er dekorert med Rødt-logoen.

- Ingen grunn til å fjerne kunstverket

Listhaug vil foreløpig ikke kommentere bildet, men det vil Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

Debatten om Listhaug på korset raser.

- Jeg har ikke så mye greie på kunst, det er politikk jeg helst vil snakke om, sier Helgheim til Nettavisen.

- Men hvis vi ser litt nærmere på bildet. Ser du noen grunn til å fjerne det?

- Nei, det gjør jeg ikke - så lenge det ikke er lovstridig. Politiet har vel kalt det for «tilgrising», sier han.

- Kunstnere må få gjøre som de vil

- Hvordan vurderer du dette?

- Kunstnere må få gjøre som de vil, det er ikke noe jeg vil legge meg opp i, sier Helgheim.

- Listhaug tåler mye

- Listhaug selv har ikke kommentert dette. Hvordan tror du dette er for henne?

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim ser ingen grunn til å fjerne gatekunstverket av Listhaug i Bergen.

- Vel, det er ikke hyggelig, men Listhaug tåler mye, konstaterer han - og legger til at:

- Vi i Frp har ikke for vane å hisse oss opp over tegninger og malerier. Det er det nok av andre som gjør.

- Ønsker ikke sensur

Helgheim trekker frem ytringsfriheten vi har i Norge:

- Det er viktig å verne om ytringsfriheten. Vi ønsker ikke sensur, avslutter Helgheim.

Kunstneren: - Mens vi krangler, mister vi synet

AFK Street Art skriver på sin Facebook-side at:

«Lager en martyr-distraksjon av polarisering. Mens vi krangler blant oss selv, mister vi synet av hendelsene som har ført oss hit. Hvor ville vi vært hvis vi diskuterte årsakene til tvang migrasjon heller enn umenneskeliggjørende migranter for å dempe samvittigheten vår? Hat kan ikke bekjempes med hat. God påske!»

