Frp-topp beklager at han ikke fulgte opp Leirstein-varsel i 2013

Statssekretær Espen Teigen (Frp) beklager at han ikke fulgte opp en epost i 2013 som omtaler at Ulf Leirstein ønsket å ha en 15-åring med på trekantsex.

Eposten ble sendt fra daværende nestleder i Sarpsborg FpU, Erik Nilssen. Mottaker var Espen Teigen, som den gang var generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Teigen er i dag statssekretær og politisk rådgiver for justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Jeg husker rett og slett ikke hva som skjedde for over fem år siden. Eposten jeg mottok, burde vært fulgt opp bedre, og det beklager jeg, skriver Teigen i en SMS til NTB.

Skjermbilde

NRK har fått en kopi av eposten. Den inneholder et skjermbilde av en tekstmelding mellom Leirstein og en kvinne i 30-årene. Leirstein skriver «Ok da. Men hva med å ta med en FpU gutt? En annen enn NN hehe».

Videre skriver Nilssen i eposten til Teigen at han også har et bilde av en annen SMS, og at den omhandler at Leirstein ønsker å ha med NN – som altså var en 15 år gammel gutt.

Kjent alder

Nilssen sier til NRK at eposten ble sendt etter en telefonsamtale mellom ham og Teigen. Et av temaene i samtalen skal ifølge Nilssen ha vært Leirsteins forslag om sex med en 15 år gammel partifelle og en annen tillitsvalgt.

Nilssen hevder videre at han ikke er i tvil om at Teigen var innforstått med hvem NN var og hans alder.

Leirsteins SMS-er var tema i en bitter nominasjonsstrid i Østfold Frp i 2013. Nilssen sier til NRK at hans henvendelse gjaldt to saker.

– Det ene handlet om sexskandalen, det andre var en hevnprosess i etterkant av nominasjonen. Dermed måtte jeg ha en dialog med Teigen, sier han.

