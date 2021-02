Frp-topp Ketil Solvik-Olsen er lei vinglingen - og kommer selv med et frieri.

SOLLI PLASS (Nettavisen): Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er på full fart til å overta ledelsen i Oslo Frp.

Han følger med interesse Senterpartiets klima- og miljøstandpunkt, som har skapt store overskrifter denne uken.





- Det har skapt rabalder at et flertall i Sps programkomité vil fravike prinsippet om at «forurenser betaler». Hvordan ser du på debatten?

- Det er veldig vanskelig å forholde seg til Senterpartiet fordi de er på alle banehalvdeler, sier han til Nettavisen og utdyper:

- Akkurat i dag sier de at de skal sikre norsk oljenæring inn i fremtiden. For bare få måneder siden var jeg i klimadebatt med Sps nestleder Anne Beathe Tvinnereim, hvor de sa de skulle avvikle næringen i løpet av 20 til 25 år. Da vet vi at det ville hatt konsekvenser i dag, ved at nye investeringer ville blitt lagt på is, altså ingen mer letevirksomhet, sier han.

Siden 1981 har prinsippet om at «forurenser betaler» ledet an. Det betyr at det alltid er forurenser som har ansvaret for å begrense sin forurensning, overvåke og konsekvensvurdere den.

- Er Sp egentlig i lommen på MDG?

Solvik-Olsen sier han gjerne skulle visst med sikkerhet hvor Sp står:

- Er Sp en troverdig partner for oss som ønsker å utvinne olje- og gass-sektoren, eller er de egentlig i lommen på MDG, spør han.

- Den ene dagen støtter de MDG-forslag i Stortinget, den neste dagen går de ut i media og er imot de samme forslagene, hevder han.

Frps profil fra Rogaland viker fra egne standpunkt:

- I Oslo har Senterpartiet programfestet at diesel-varebilene skal ut av sentrum, men til tross for det, gir Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum inntrykk av at alle dieselbiler er velkommen til Oslo sentrum.

- Det er dårlig politikk, slik Vedum selv sier

Solvik-Olsen mener det er en strid mellom det Sp har programfestet og det de sier.

- I bystyret støtter Sp forbudssoner mot bensin- og dieselbiler, mens i media gir de inntrykk av at de er imot forslaget de stemte mot, sier han.

Frp-toppen sier han er lei denne vinglingen:

- Jeg stoler ikke på Senterpartiet. Hvis de mener alvor med det de sier om klima og miljø, har de bare ett valg: Komme over og samarbeide med Høyre og Frp. Hvis ikke, kommer de til å jobbe mot oljenæringen, for forbud av bensin- og diesel-biler, og da er det en forferdelig dårlig politikk, slik Vedum selv sier.

Han erkjenner at Frp og så mister stemmer til Sp:

- For meg som har vært samferdselsminister, er det bare å minne om hvordan veiene forfalt da Sp styrte landet sist – og hvordan vi har løftet opp vedlikehold de seks årene vi styrte landet.

