Frp-topp raser: - Høyre mangler totalt ryggrad

Frp raser over asylenighet om Hellas.

STORTINGET (Nettavisen): Tirsdagens asylenighet setter sinnene i kok hos tidligere regjeringspartner Frp. Regjeringen vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme.

- Jeg er veldig skuffet over Høyre som går inn på en løsning som vi vet er feil, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, til Nettavisen.

Han er i harnisk:

- Dette er en løsning som de har argumentert mot tidligere, dette er en løsning som Norge har prøvd tidligere og da ble situasjonen bare verre.

Regjeringens asylenighet inneholder ingen tall på hvor mange som skal hentes, eller når de skal være her, men de må oppfylle kriteriene for å få asyl

- Høyre mangler ryggrad

- At Høyre ikke har ryggrad til å stå imot dette presset, synes jeg er veldig skuffende. Nå velger de å gå inn på en løsning som innebærer å ta hjelpen fra dem som virkelig trenger det for å gi hjelp til asylsøkere med et tvilsomt beskyttelsesbehov.

- Tenker du at Frp burde blitt i regjering?

- Vi brukte mye energi og tid på å holde de andre partiene i øra. Det er tydelig at de mangler et parti Frp som har ryggrad, mener han - uten å angre:

- Vi kunne ikke la oss overkjøre mer!

- Skuffende og overraskende

Helgheim stiller både Høyre og Arbeiderpartiet (Ap) til veggs:

- At Høyre og Ap i denne store viktige saken velger å gå bort fra det fornuftige og ansvarlige standpunkt de hadde - og snu helt om - og vil være fryktelig dyrt, det er både skuffende og overraskende.

Krever kutt

Siv Jensen varsler at Frp, etter regjeringens Moria-beslutning, vil kreve et kraftig kutt i antall kvoteflyktninger i budsjettforhandlingene til høsten.

– Jeg er veldig skuffet for at Høyre har gjort knefall for KrF og Venstre i denne saken. Høyre har selv sagt at dette er grunnleggende ufornuftig å gjøre, men nå velger de å gjøre noe de selv mener er ufornuftig. Det handler i realiteten om å premiere mennesker som antakelig har betalt i dyre dommer for en farefull seilas over Middelhavet, sier Frp-lederen til NTB.

