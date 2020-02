Frp utfordrer regjeringen: Legg ned fylkene!

Fremskrittspartiet vil prøve å få regjeringspartiene med på å legge ned fylkeskommunen.

Onsdag fremmer Helge André Njåstad og flere partifeller fra Frp et representantforslag for Stortinget om å be regjeringen iverksette en prosess for å avvikle fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Nedleggelse av fylkeskommunene har lenge vært Frp-politikk. Partiet fikk ikke gjennomslag for dette i regjering, men Njåstad er fast bestemt på at det er realistisk å få regjeringspartiene med på forslaget nå som Frp har gått ut.

Les også: Kanonmåling for Frp etter regjerings-exiten - Høyre raser nedover

– Jeg forventer at regjeringen vil strekke seg for å imøtekomme Fremskrittspartiet på vår primærpolitikk i enkeltsaker. Her har de en mulighet, sier Njåstad til NTB.