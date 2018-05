Frp vil ha NRK, P4 og andre DAB-kanaler tilbake på FM

- DAB er et feilspor.

Selv om det nasjonale FM-nettet i Norge nå er stengt ned, er DAB-debatten i Norge på langt nær over. Andre land ser ut til å droppe planer om å slukke FM-nettet, og lytterne har begynt å forlate radiokanalene.

Og selv om de riksdekkende kanalene er borte fra FM, er det fortsatt slik at lokalradioer over hele landet landet sender sine sendinger på FM-båndet, fordi NRK, MTG (P4 m.fl) og Bauer (Radio Norge m.fl) har full kontroll over DAB-nettet.

Men får Frp det som de vil, kan det bli store endringer på dette.

Vil ha stor FM-liberalisering

På Frps landsmøte i helgen ble det vedtatt at regjeringspartiet ønsker at lokalradioene skal få fortsette å bruke FM-nettet også i fremtiden, at lokalkanalene skal få lov til å dekke et større geografisk område og at tilgangen til FM-frekvenser generelt skal liberaliseres.

Kanskje viktigst er det at de vil oppheve forbudet mot å videresende og samsende i FM-nettet. I praksis betyr det at dagens DAB-kanaler kan komme tilbake i FM-nettet.

Dette er tiltakene som Frp nå vil gjennomføre:

Ledige FM-frekvenser må kunne brukes av lokalradio



Senderstyrken på FM-stasjoner kan økes betydelig



Inntektsbegrensningene på FM-stasjoner oppheves



Forbudet mot videresending og samsending oppheves



Nåværende FM-lisenser forlenges ut over 2022



Det tillates nye lokale aktører på FM

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp).

- Dette viser at Fremskrittspartiet tar folk flest på alvor. Nå skal vi argumentere for at FM-båndet må få leve videre, og håper på politisk gjennomslag for det, sier mediepolitisk talsperson Morten Wold til Nettavisen.

Mener DAB var en stor tabbe

Det skapte et visst oppstyr da Frp i Stortinget kjempet mot sin egen regjerings forslag om å skru av det landsdekkende FM-nettet til fordel for DAB.

- Fremskrittspartiet har hele tiden ment at DAB er et feilspor. Land rundt oss har droppet denne teknologien, og venter på neste steg i utviklingen. Det burde vi også gjort her i landet. Det er også meningsløst å tvinge folk til å skifte ut millioner av radioer, både i private hjem, på hytter, i biler og i båter – for å få tilgang til DAB-sendingene. Det er ikke akkurat fornuftig bruk av ressurser, sier Wold.

- Videre sending på FM-nettet vil bidra til å sikre et større mediemangfold, gi større muligheter for lokal nyhetsproduksjon og bidra til at flere av lokalradiostasjonene fortsatt kan eksistere, sier Wold.

Ifølge Wold handler FM også om beredskap:

- Mange steder er DAB-dekningen dårlig. FM-sendinger når ut alle steder. I en situasjon der det vil være naturlig å bruke radio for å kringkaste meldinger knyttet til beredskap og sikkerhet, vil man via FM-nettet være sikret å nå ut til flest mulig, sier Wold.

