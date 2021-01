Frp vil kalle inn soldater på grensen for å stoppe importsmitte

Forrige uke droppet 2.000 utenlandspassasjerer å teste seg da de ankom Gardermoen. Nå har Frp fått nok, og vil kalle inn Forsvaret.

Importsmitte er den store bekymringen melder helsemyndighetene. Regjeringen har forsikret om at det er strenge krav for alle som møter opp på grensen og vil inn i landet. Men nye tall viser at mange ikke tester seg når de kommer til Norge.

Nærmere 2 av 100 koronatester på Gardermoen var positive i midten av forrige uke, kunne NTB meldte tirsdag formiddag. Totalt var det 5.418 reisende til Gardermoen fra utlandet i forrige uke. Bare 3.501 testet seg.

Fremskrittspartiet reagerer kraftig på tallene, og vil kalle inn Forsvaret til å holde kontroll med grensene.

– Vi vil fysiske stenge en del grenseoverganger med døgnkontinuerlig bemanning på de større grensepasseringene. For å gjøre det vil vi ta i bruk mannskap fra Tolletaten, politiet og staten kan kalle inn inntil 40.000 HV-soldater som kan settes inn på dette, sier justispolitisk talsmann Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen.

Allerede er en del grenseoverganger juridisk stengt. Frp mener det bør tas i bruk alle midler for og også fysisk stenge dem.

– Det lar seg utmerket godt gjøres. Og burde vært gjort når regjeringen for alvor vurderer å stenge folk fysiske inne i boligene sine ved hjelp av et portforbud, sier Amundsen.

– Er det virkelig nødvendig når det allerede er krav om testing på grensen?

– Vi ser jo at det ikke nødvendigvis skjer. Den kontrollen har vi ikke. Da må vi sørge for at vi får den kontrollen. Regjeringen har iverksatt svært inngripende tiltak i folks hverdag. Vi følger alle råd og pålegg etter beste evne og har ytterligere inngripende tiltak hengende over oss, sier han og legger til:

– Da kan jeg ikke skjønne at vi ikke skal gjøre dette. Man gjør en betydelig innsats fra alle hold, men har ikke noe så grunnleggende som kontroll med Norges grenser.

Amundsen understreker at de ikke vil bruke for mye politiressurser på dette, all den tid de har store operative ansvar for å bekjempe kriminalitet og håndheve andre lover.

– Det er helt ufattelig når du tenker over det. Bedrifter går konkurs, folk kan miste hus og hjem - og staten sikrer ikke en grunnleggende funksjon. Det er ganske utrolig når du tenker over det, sier han.

