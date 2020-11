Frp vil kutte norsk u-hjelp med 11 milliarder kroner

Vil kutte over 11 milliarder.

Frp har lekket som en sil før de legger frem sitt alternative budsjett klokken 11.

Frps finanspolitiker Sylvi Listhaug sier til VG at de foreslår kutt på 11,4 milliarder i budsjettene til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD)

- Vi har gitt bort altfor mange milliarder uten at det har hjulpet, sier Frp-nestleder Listhaug til avisen.

– Det er ingen grunn til at Norge skal gi over 50 prosent mer enn det Sverige gir i bistand per innbygger, og nesten dobbelt så mye som hva Danmark gir per innbygger. Vi må få slutt på denne naive politikken, mener hun.

Listhaug viser til at Danmark og Storbritannia gir 0,7 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) til bistand.

- Derfor reduserer vi i vårt alternative budsjett de såkalte ODA-godkjente bistandsmidlene fra én prosent, slik regjeringen forslår, til 0,7 prosent. Det betyr 11,4 milliarder kroner i kutt i budsjettene til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

I sitt alternative budsjett foreslår Frp også å kutte kraftig i overføringene til NRK.

Det har fått stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) til å reagere kraftig:

