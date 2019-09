Frp vil sette bestemor på anbud, ha flere velferdsprofitører og står bak noen pengesluk av prestisjeprosjekter

Dette gjør at penger renner ut av eldreomsorgen. Vil Sylvi Listhaug ta ansvar for det?

Av Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant og leder i Rødt

Frp har med rette blitt kritisert for å sette nasjonale bompengerekorder etter at de inntok regjeringskontorene. De prøver å gjemme seg bak at mange av bompengeprosjektene er vedtatt lokalt, mot Frps stemmer.

Hvis vi skal følge denne logikken har partiet mye å svare for i sin eldrepolitikk, hvor de både sitter med ministeransvar i regjering og har gjennomført privatiserings-raid i kommuner hvor de har hatt innflytelse.

Tidligere i år ble Frp-nestleder Sylvi Listhaug Norges andre eldreminister. Tidligere har jeg sett resultatene av Listhaugs virke på nært hold. Først som gruppeleder, deretter også som medlem av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre fram til jeg ble valgt inn på Stortinget.

Løfter om sol, sommer og Syden

Listhaug lovte flere sykehjemsplasser og helsebringende opphold på sykehjem på den spanske solkysten til Oslos eldre. Hun la ned grunnsteinen for et nytt sykehjem i Spania, men sykehjemmet ble aldri bygd. Listhaug og byrådet sløste vekk 30 millioner kroner på dette prestisjeprosjektet. Midler ment for våre foreldre og besteforeldre ga ikke én eneste sykehjemsplass.

Listhaug hyllet flere ganger den kommersielle aktøren Adeccos sykehjem på Ammerudlunden. De hadde diplomer signert Frps eldrebyråd i byen hengende på veggen. Da media undersøkte hvordan velferdsprofitøren faktisk drev sin virksomhet, fant de ut at de sparte på å sette ansatte til å jobbe doble vakter, opp mot 84 timers uker, og sove i kjelleren. Skandalen endte med at hele Adecco Helse måtte legges ned, etter å ha tjent 100 millioner på våre eldre og pleietrengende.

Lang tid har gått siden Sylvi Listhaug tok til orde for å konkurranseutsette flere sykehjem i 2007. Men har Frp lært av sine sykehjemstabber? Tydeligvis ikke. I sitt siste Oslo-budsjett foreslo de å legge 20 nye sykehjem ut på anbud. Det er ett mer enn det offentlige faktisk har i dag.

En mager trøst for Listhaug og Oslo Frp kan være at de på langt nær står alene i partiet.

Da jeg utfordret hennes forløper i ministerstolen gjorde hun et poeng ut av at jeg ikke nevnte Os i Hordaland som et Frps utstillingsvinduer i eldreomsorgen.

Ansatte måtte løpe raskere

Vel. I kommunen sitter partiets andre nestleder, Terje Søviknes, som ordfører på 19. året.

Allerede i 2001 begynte han å konkurranseutsette kommunens sykehjem. Dette skulle gi besparelser på millioner. Men det første kommersielle selskapet gikk i minus, justerte kostnadsbildet og tapte deretter anbudskonkurransen til Aleris. Det ble strammet inn på vikarbudsjettene. De ansatte måtte løpe raskere. Til slutt vant kommunen anbudskonkurransen.

Høstens valgkamp-kickoff la Frp til Os. Siv Jensen fikk besøke Nye Luranetunet, med egen tropehage. Dette var ment som et nytt utstillingsvindu. Men også dette utstillingsvinduet slår sprekker for Frp. Ansatte varsler om pasienter som dør alene, feilmedisinering og sviktende tilbud.

Frp-ordføreren har sagt han ikke kjente problemene, på tross av at dette hadde vært tema i et politisk møte i kommunen allerede i fjor.

Nytt utstillingsvindu

Moss kommune ble omtalt som et utstillingsvindu for Høyre/Frp-regjeringen. Herfra kom den tragiske historien om Åge Villi Kristiansen. I livets siste fase ble omsorgen satt ut på anbud. Han fikk fluelarver i sår på foten. Sykepleieren som hadde gjort oppdagelsen meldte hendelsen som avvik, men Norlandia sendte ikke avviksmeldingen videre til kommunen.

Få dager seinere ble Åge rammet av pustevansker og hjertestans. De ansatte manglet hjertestarter, og ga opp før ambulansen kom. Ambulansefolkene fant hjerteaktivitet, men Åges liv sto ikke til å redde. Han var blitt utsatt for skandaløs feilbehandling.

Siv Jensen hadde vært på besøk på Norlandias bo- og servicesenter i Moss og skrytt av konkurranseutsetting av eldreomsorg. Norlandia-eierne tok ut utbytte på 102 millioner kroner. Rødt, Ap, SV og MDG tok tilbake driften.

I 2013 satte Frps Helge Andre Njåstad eldreomsorgen i Austevoll ut på anbud. I år tok kommunen tilbake eldreomsorgen, med Høyre på laget. Slik ville de igjen få bedre kontroll på hele omsorgstilbudet, mindre byråkrati og bedre pensjonsvilkår for de ansatte. Frps partilag i kommunen tviholder fortsatt på å ville ha bestemor på anbud.

Og Fremskrittspartiets Ungdom avslører at dette på ingen måte handler om valgfrihet, når de tar til orde for å lovfeste konkurransetvang i omsorgen alle kommuner.

Tvangsprivatisering

Frp tvangsprivatiserer sjukehjem uten å spørre hverken de eldre, pårørende eller ansatte først. De tar kampen for velferdsprofitørenes frihet til å tjene penger på våre barn, foreldre og besteforeldre. Heldigvis er det snart valg. Da får velgerne sjansen til å velge bort Frp - til fordel for profittfri velferd.

Det at eldreomsorgen foregår i offentlig eller ideell regi er ingen garanti for kvalitet aleine, men det vi veit er at med høyresidas privatiseringspolitikk har det fulgt omsorgssvikt og rovdrift på dem som jobber med å gi oss god velferd. Samtidig sitter eierne av store velferdskonsern igjen med milliarder.

Vi trenger flere ansatte i velferden og mer ressurser til eldreomsorgen. Da må vi styrke kommuneøkonomien kraftig, slik Rødt går inn for.

Sylvi Listhaug har forsvart Frps kommersialisering med anekdotiske eksempler. Seinest i går: «På Manglerudhjemmet bygget de pub, restaurant og laget en egen butikk, uten at kommunen måtte betale mer.» Men nøyaktig det samme finner vi i ikke-kommersielle sjukehjem. Jeg har selv besøkt det kommunale Økernhjemmet.

I tillegg hopper Listhaug beleilig over at begge sykehjemmene har fått støtte til tilbudene gjennom et prosjekt i regi av kommunen. Jeg har null og niks imot hverken pub eller tropehager på sjukehjem. Men hullene der pengene renner ut av eldreomsorgen og i lomma til velferdsprofitørene må tettes.

En politikk for velferdsprofitører og pengesluk av noen prestisjeprosjekter er ikke det landets eldre trenger. Skattepenger skal gå til velferd, ikke privat berikelse.

Eller hva sier Frps eldreminister?