Frp vil utsette kravet om nullutslipp i fjorder

Fremskrittspartiet fremmet onsdag et forslag i Stortinget om at kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene utsettes til 2030.

– Frp har tidligere advart mot å innføre krav om nullutslipp i norske fjorder før nødvendig teknologi er kommet på plass. Når utredninger viser at teknologiskiftet mot nullutslipp ikke er kommet langt nok for de store cruiseskipene innen 2026, må vi også tilpasse kravene som er satt. Derfor foreslår vi å utsette kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 til 2030, sier Frps miljøpolitiske talsperson Terje Halleland til NTB.

Bakteppet er at Stortinget i 2018 vedtok at det skal innføres krav om nullutslipp fra turistskip og ferjer i verdensarvfjordene senest i 2026. Etter en utredning anbefaler Sjøfartsdirektoratet at nullutslippskravet utsettes til 2030.

Frp støtter anbefalingen og fremmer derfor følgende representantforslag: «Stortinget ber regjeringen utsette kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene til 2030, og at dette bør gjelde for all «skipsfart» i norske fjorder».

– Vi kan ikke sette oss i en situasjon der politikere fremmer urimelige krav til næringen som blir umulige å oppfylle. Da oppnår vi ikke annet enn at cruiseskipene flytter seg til nabofjorder, noe som bare vil flytte og ikke kutte utslippene, sier Halleland.

