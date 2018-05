Frp vurderer fem innstramminger for å få statsborgerskap

Vil gjøre som Danmark.

Onsdag ble det klart at regjeringen i Danmark ønsker en betydelig innstramming av kravene for å få tildelt statsborgerskap.

- Med disse utspillene ønsker vi å gjøre det klart at det er noe helt særeget med å bli dansk statsborger. Det er absolutt ikke noe man kan komme sovende til, men som derimot er noe man skal gjøre en aktiv innsats for å oppnå, sa Danmarks integreringsminister Inger Støjberg.

Tiltakene blir ifølge Danmarks Radio møtt med krav om enda større innstramminger fra landets største parti Socialdemokratiet.

Danmarks integreringsminister Inger Støjberg.

Frp vurderer det samme

Nå melder Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim at Frp vurderer å kjempe for de samme innstrammingene i Norge.

– Det er altfor lave krav til statsborgerskap i dag. Skal du få evig tilknytning til det beste landet i verden, må det være rimelig å stille noen krav, sier Helgheim til Nettavisen.

- Statsborgerskap er en av de største gavene og privilegiene vi kan gi noen. Det gir evig tilknytning til Norge for dem, deres familie og alle deres etterkommere. Hvis de skal bli norske, holder det ikke å være det på papiret, de må være norske i hjertet, sier Helgheim.

Vurderer fem tiltak

Rent konkret sier Helgheim at partiet ønsker å vurdere følgende innstramminger:

Utlendinger som begår overgrep mot barn skal utestenges fra å få statsborgerskap.



To års krav om selvforsørgelse uten offentlige ytelser for å få norsk statsborgerskap.



Øke språktestkravene for å få statsborgerskap, krav om såkalt B1-nivå.



Obligatorisk troskapsløfte og statsborgerskapsseremoni.



Hvis man oppfordrer til terror, drap på jøder, homofile eller andre grove brudd skal medføre permanent utestengelse fra å få statsborgerskap.







- Ingen rettighet å være statsborger

Helgheim er enig med Danskene om at statsborgerskap er noe som skal henge høyt.

- Altfor lenge har vi latt dette skure og gå. Jeg synes vi har en plikt om å sørge for at de som blir norske statsborgere for evig tid også skal være godt integrert og delta i samfunnet. Det er et høyt privilegium, og ingen rettighet å få være statsborger i Norge, sier Jon Helgheim.

