Frps Jon Georg Dale tar ikke gjenvalg til Stortinget

Frps kronprins vil heller jobbe i næringslivet.

36 år gamle Jon Georg Dale, av mange omtalt som Frps kronprins, søker nye utfordringer, skriver DN.

– Jeg har lenge hatt lyst til å prøve næringslivet. Det har forsterket seg de siste månedene, i lys av korona faktisk. For jeg har sett hvilke utfordringer næringslivet vil ha de neste årene. Jeg tror jeg har mye å lære der, men også en del å bidra med, sier Dale til avisen.

Den tidligere statssekretæren i Finansdepartementet har vært både landbruks- og samferdselsminister, sistnevnte frem til januar da Frp trakk seg ut av regjeringen.

I flere år har han politikeren fra Møre og Romsdal vært nevnt som en het kandidat til å overta som Frp-leder den dagen Siv Jensen gir seg - og han åpner for comeback:

– Ja, det er takk for meg i denne omgang, men jeg tror jeg kommer tilbake. For jeg har vært motivert for å stå på for Frp, både i regjering og da vi gikk ut. Jeg søker nå ut for å vende tilbake. Politikken er ikke overfylt av dem. Jeg tror det er sunt å hente nye impulser, sier Dale.

Dale sitter i dag i Stortingets energikomité og kommer fra samme fylke som nestleder Sylvi Listhaug.

Nylig sa Torbjørn Røe Isaksen (H) at han vil gi fra seg nøkkelkortet til Stortinget i 2021.