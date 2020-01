Frps regjerings-exit: Nå har de fått klart svar fra velgerne

Frp-velgerne er krystallklare på at det var rett å forlate regjeringen på grunn av hjemhenting av IS-familien.

Forrige fredag forlot Fremskrittspartiet regjeringen, etter at de andre regjeringspartiene hentet hjem en IS-kvinne og hennes barn til Norge.

Nå får Frp-leder Siv Jensen oppsiktsvekkende stor støtte fra egne velgere, viser en fersk undersøkelse Sentio har utført for Nettavisen.

For mens hele 84 prosent av Frps velgere mener det var riktig av Frp å gå ut av regjeringen på grunn av IS-kvinne-saken, er det kun tre prosent som mener det var feil. 13 prosent svarer «vet ikke» i undersøkelsen, som ble gjennomført etter regjerings-exiten.

- Dette er jo en solid bekreftelse og støtte fra våre velgere på at den beslutningen vi tok var riktig, sier Frps andre nestleder på Stortinget, Hans Andreas Limi, til Nettavisen.

1007 personer er spurt i Sentio-undersøkelsen, som er utført ved et tilfeldig utvalg av personer via et web-panel, i perioden 24-27. januar. Feilmarginen varierer fra 1,9 til 3,1 prosent.

Onsdag fikk også Fremskrittspartiet en skikkelig boost på Nettavisens stortingsmåling, der de passerte Høyre i oppslutning for første gang på ni år.

RETT: Hans Andreas Limi, som var Frps parlamentariske leder da saken om IS-kvinnen raste, sier han er trygg på at partiets beslutning om å forlate regjeringen var rett. Foto: (NTB scanpix)

- Mange reagerer sterkt

Limi er ikke i tvil om hvorfor så mange støtter regjerings-exiten.

- Det som veldig mange reagerer sterkt på er at dette blir et helt galt prinsipp, fordi vi snakker om mennesker som frivillig har oppsøkt en terrororganisasjon for å bistå denne og i realiteten bekjempe alle de verdiene som det norske samfunnet er bygget på, sier han, og påpeker:

- Da er de negative reaksjonene at man da skal bruke norsk utenrikstjeneste og norske ressurser på å hente hjem disse menneskene, og vi snakker ikke om barna, som er uskyldige i dette, men foreldrene og i dette tilfellet mor.

Se video-intervju med Jensen etter Frps avgjørelse:

Han mener saken også rører ved en rettferdighetssans hos mange.

- Det er også andre norske statsborgere i verden som kunne hatt behov for hjelp fra utenrikstjenesten, og ikke får det. Da blir det en veldig uheldig forskjellsbehandling, sier Limi.

- Så du er trygg på at dere har tatt en rett avgjørelse?

- Alt tyder på at det var en helt rett beslutning, men det er samtidig også veldig bra å få det bekreftet fra våre velgere, som også meningsmålingene nå viser, sier han.

Flere positive menn

Tar man hele befolkningen under ett, svarer 44 prosent av de spurte i undersøkelsen at det var riktig av Frp å forlate regjeringen på grunn av den betente saken.

24 prosent mener det var feil, og 32 prosent svarer «vet ikke».

Det er flere menn enn kvinner som mener det var en riktig avgjørelse av Frp (48 mot 41 prosent), og andelen som svarer «vet ikke» er større blant kvinner enn menn.

De yngre under 30 år er også noe mindre positive enn de mellom 50-59 år (35 mot 54 prosent). Det er også flest som svarer «vet ikke» i den yngste aldersgruppen.

Dette mener partiene

Hos de andre partiene er det flest Senterparti-velgere (54 prosent) som mener det var riktig av Frp å forlate regjeringen på grunn av hjemhentingen av IS-kvinnen og barna.

43 prosent av Arbeiderpartiets velgere mener det samme, og hos regjeringspartiene Høyre og Venstre, svarer 38 prosent at det var en riktig avgjørelse.

Blant KrF-velgerne mener 30 prosent at det var riktig av Frp å forlate regjeringen på grunn av saken, mens SV er partiet der færrest mener det var en rett beslutning (29 prosent).

Det er flest som svarer «vet ikke» i Miljøpartiet de Grønne (42 prosent).

- Er et øyeblikksbilde

Etter regjerings-exiten er Frp nå tilbake på Stortinget som et opposisjonsparti. Limi, som nylig måtte gi fra seg vervet som parlamentarisk leder til partileder Siv Jensen, er til tross for alle jubelmålingene, forsiktig optimist.

- Tror du dere vil klare å holde dere på et så høyt nivå på målingene?

- Vi må nok ta utgangspunkt i at målingene vi har sett nå er et øyeblikksbilde. Det er ingen automatikk i at det vil vedvare, det er helt opp til oss og hvordan vi utnytter den nye situasjonen når vi har gått fra posisjon til opposisjon, sier han.

Han tror forventningene fra velgerne uansett er store:

- Jeg regner med at det er veldig store forventninger om at man ser et tydeligere Frp, mer fokusert på primærpolitikk - og at vi blir mer gjenkjennelig i opposisjon enn i posisjon, sier Limi.