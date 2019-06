Først i USA: San Francisco forbyr salg av e-sigaretter

Byen krever bedre dokumentasjon på helseeffekten av e-sigaretter.

Tirsdag stemte politikerne i San Francisco for et forbud mot salg av e-sigaretter. Det skjer altså i hjembyen til Juul Labs - produsenten av USAs mest populære e-sigaretter.

Ordfører London Breed har ennå ikke signert den nye loven, men har indikert at det vil skje de nærmeste dagene. Loven vil tre i kraft sju måneder etter signering, melder BBC.

BREED: London Breed er ordfører i San Francisco. Hun har også tidligere gått hardt ut for å beskytte helsen til folk. Blant annet har hun gjort det lettere å tvangsbehandle rusmisbrukere. Foto: Jeff Chiu (AP)

E-sigarett-motstanderne etterlyser mer forskning på hvordan e-sigaretter påvirker helsen. De mener også at produktene lokker unge til å bruke nikotin, og at veien til vanlige sigaretter er kortere når man først har begynt å bruke e-sigaretter.

Juul Labs mener derimot at forbudet vil åpne opp for et stort svart marked, og at flere som i dag bruker e-sigaretter vil begynne å bruke vanlige sigaretter.

Amerikanske myndigheter (FDA) har tidligere krevd at produsentene av e-sigaretter skal analysere helserisikoen til egne produkter innen 2021. Selskapene fikk først en frist til august 2018, men denne ble senere forskjøvet.

San Franciscos advokat, Dennis Herrera, sier at byen nå tar ansvar der FDA mislyktes ved å utsette fristen, skriver BBC.