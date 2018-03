Først vil de sensurere internett, så vil de ta seg betalt for å la deg slippe senuren

Ser sitt snitt til å tjene penger på lovgivning ingen helt forstår.

Kampen mot porno foregår på mange fronter. I Norge ønsker KrF å innføre obligatorisk sensur eller filtrering av folks internettlinjer for å hindre tilgang til lovlig pornografi.

- Mobiloperatører og internettleverandører bør bli pålagt å tilby gratis filter som sperrer tilgangen til pornografi. Et slikt filter bør være en standardinnstilling, som voksne forbrukere aktivt kan slå av hvis de ikke ønsker å ha det på, sa KrF-representant Kjell Ingolf Ropstad til NTB i 2016.

Staten vil tjene penger på nettporno

I USA jobbes det nå for å ta dette et skritt lenger:

Ars Technica melder at det i delstaten Rhode Island er det fremmet et lovforslag som vil påby nettleverandører å blokkere et bredt utvalg innholdstyper for statens nettbrukere - både lovlig og ulovlig.

Dette inkluderer fremvisning eller beskrivelser av seksuelt innhold eller innhold som kan anses som støtende etter «nåværende standarder for anstendighet».

Det er derimot ikke den moralske standarden som ser ut til å være drivende for forslaget: I lovforslaget foreslås det at sensuren kan deaktiveres hvis nettbrukerne betaler 20 dollar.

Pengene skal brukes til politikernes innsats mot menneskehandel.

Kaster seg over omstridt regelendring

Bakgrunnen for lovforslaget er at det amerikanske teletilsynet Federal Communications Commission (FCC) er i ferd med å fjerne regelverket rundt såkalt «nettnøytralitet».

Nettnøytralitet er et prinsipp som har ligget til grunn for utbredelsen av internett, der nettleverandører ikke har lov til å forskjellsbehandle innhold og tjenester. For eksempel har ikke mobiloperatøren din lov til å gi deg en flott opplevelse med Bing, men gi deg kjempetreg tilgang til Google - eller blokkere små oppstartstjenester som ønsker å prøve seg.

Uten nettnøytralitet vil nettleverandører, har man blant annet sett eksempler på at nettleverandører innfører "innholdsvalg" som vi kjenner fra kabel-tv-industrien, der du betaler for hver type innhold eller tjeneste du ønsker tilgang til - fremfor at du betaler for å få tilgang til internett.

Nettnøytralitet gjør det da samtidig ulovlig for nettleverandører å blokkere innhold. Når nå dette forbudt forsvinner, åpnes døra for denne typen nye inntektskilder.

