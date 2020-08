Frykt for ny festhelg: Se politiets bønn til alle foreldre

- Vi trenger at mamma- og pappahjertet banker hardt.

Denne uken startet skolen opp etter åtte ukers ferie, midt i pandemien.

Det gjør Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon i Oslo urolige.

«Første fredag etter skolestart! Utprøving, «bli kjent-fester», usikkerhet, vennskap og smittespredning,» skriver de på Facebook.

Frognerparken og Sognsvann

- Tradisjonelt sett har vi som arbeider med ungdom erfart store samlinger av skoleungdom i forbindelse med første fredag og helg etter skolestart. Opptil fem hundre ungdommer i Frognerparken - tusen på Sognsvann. I så måte har vi håndtert voldtekt, ran, overstadig beruselse, vold og andre uønskede hendelser, skriver de videre.

Politiets erfaringer tilsier at dette kan få store konsekvenser, og ikke bare for koronasmitte:

- I den siste tiden har vi erfart en urovekkende bilde- og videodelingskultur. Likeså tyverier som skrytes av på sosiale medier.

Frognerparken var proppfull av studenter som glemte en-meters-regelen under fadderuken forrige uke. Foto: (NTB scanpix)

Politiet forsikrer om at de er på plass:

«Førstkommende fredag er vi som arbeider ved Avsnitt for kriminalitetsforebygging (Ungdomsavsnittet) på jobb! Våre forebyggerhjerter banker ekstra hardt de kommende helgene. Vi ønsker det beste for ungdommene våre, og er derfor her med en vennlig påminnelse. Andre samarbeidspartnere fra bydelen er også ute.»

Bønn til foreldre

Så kommer de med en helt spesiell oppfordring til alle oss foreldre:

- Du kjære forelder er «primærforebygger». Vi trenger at mamma- og pappahjertet banker hardt og klokt de kommende helgene. Ungdommene er i en fase i livet hvor nye og skremmende ting fremstår som spennende. Det er ikke likegyldig hvor tett vi voksne følger opp! Takk for at du tar deg tid til «den gode praten» gjennom de neste dagene.

- Vær slitsom, hjertegod, masete ...

Og ikke vær opptatt av å være populær, ber politiet:

- Vær slitsom, hjertegod, masete, varm, irriterende og tett på. Gjør gode avtaler med din ungdom, og følg opp med tilstedeværelse og hyppig kontakt. Snakk med andre foreldre og pakk inn ungdommen med en vakker blanding av omsorg og rammer.

Nettavisen stilte nylig helseminister Bent Høie (H) følgende spørsmål :

«Hvordan skal 20-åringene, på full fart inn i voksenlivet, som er på fester som nå kalles «hensynsløse», men som før var «vanlige fester», vite hva som er lov, for eksempel: Hvor forelsket må de være før de kan fravike en-meters-regelen?»

