Bare tre dager etter bilbrannene på Grorud har noen natt til i dag tent på biler på Furuset.

Igjen ser vi det samme. Personer som trolig er gjerningsmenn, er sett flyktende fra stedet. Det fins vitner, og denne gang til og med video-opptak av den flyktende bilen. Mønsteret med at påtente bilbranner skjer i områder hvor vi har problemer med ungdoms- og gjengkriminalitet, gjentar seg - enten det er i Groruddalen, i indre by øst eller i Søndre Nordstrand bydel.



Det som også gjentar seg er dessverre at det etter de første meldingene blir stille om saken i media og fra politiet, og at vi ikke får høre om at noen blir tatt. Påtente bilbranner er liksom ikke alvorlig nok til å få oppmerksomhet. Det er jeg helt uenig i.



På onsdag tok jeg derfor igjen opp bilbranner med justisministeren på Stortinget. Han kunne ikke vise til at noen er tatt for de cirka 160 påsatte bilbrannene siden 2017. Dette er urovekkende, fordi det gjør at kriminelle oppfatter at det å true noen, hevne seg, eller markere seg med bilbranner, er risikofritt.

Det gjør også at folk i nærområdene der det har vært flere påtente bilbranner på et par år, blir urolige for at lovens lange arm står for svakt i deres område. De begynner lett å tenke at for å unngå at de selv skal utsettes for kriminelles represalier, må de unngå å snakke med politiet, fortelle hva de ser - og for all del ikke vitne mot dem.

Det at folk ikke tar sjansen på å si ifra, er dessverre et gjennomgående økende problem i større etterforskninger og i straffesaker som gjelder disse områdene. Frykten må ikke få råde, og påtente bilbranner betyr derfor mer enn de gjør som enkeltsaker.

Justisministeren lovte på onsdag i Stortinget at påtente bilbranner skal prioriteres høyere. La oss følge grundig med framover på om dette skjer og om noen tas.