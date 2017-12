Frykter at mange blir hengt i julen i Iran

Et titalls personer ble trolig henrettet rett før jul.

- Akkurat nå er 14 personer flyttet fra cellene sine til isolat for å bli henrettet i løpet av dagen eller i morgen, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- I tiden rundt jul pleier det å være i snitt et titalls henrettelser. Det ser ut som at julekampanjen har begynt, sier han.

Amiry-Moghaddam mener det iranske regimet bevisst bruker julehøytiden til å gjennomføre massehenrettelser, for å unngå negativ oppmerksomhet fra omverden, og spesielt Vesten.

Nettavisen intervjuet menneskerettsaktivisten onsdag 20. desember. Senere samme kveld kunne Iran Human right, som har et omfattende kildenettverk i Iran, melde at minst åtte personer ble hengt i Rajai Shahr-fengselet.

Ytterligere fire personer ble trolig henrettet samme dag på ukjent sted, men henrettelsene er ikke bekreftet fra offentlig hold.

En person skal også ha blitt hengt samme dag i et annet fengsel sørøst i landet. På tirsdag 19. desember skal også en person ha blitt hengt i Zanjan-fengselet.

- Vi har overvåket henrettelser daglig i Iran i over ti år. Vårt inntrykk er at omfanget av henrettelser øker rundt juletider. Da er det tid for massehenrettelser, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.

Iran Human Rights kan vise til tall fra tidligere år, som kan tyde på at antall henrettelser i Iran øker i omfang ved juletider. I perioden fra 20. til 31. desember i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, har det vært henholdsvis 19, 20, 42, 28, 43 og syv henrettelser.

Ni hengt på julaften i 2008

I 2008 gjennomførte Iran ni henrettelser på julaften. Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre gikk den gang ut på lille julaften og ba Iran om ikke å gjennomføre en planlagt massehenrettelse. På julaften ble ni av de ti planlagte henrettelsene gjennomført.

- Basert på tidligere erfaringer, går antall henrettelser i Iran ned når verdenssamfunnets oppmerksomhet er rettet mot Iran, som for eksempel ved presidentvalg. Men ved motsatt tilfelle, når fokuset er rettet andre steder, som for eksempel i julen, går henrettelsestallene opp. Iranske myndigheter kalkulerer nøye den politiske prisen de må betale for henrettelsene. Jeg tror julen er et tidspunkt de får mindre oppmerksomhet, sier han.

- Du må huske at dødsstraff ikke er et instrument for å bekjempe kriminalitet. Det er ingen indikasjon på at dødsstraff hjelper mot kriminaliteten. Dødsstraff brukes for å spre frykt, legger han til.

- Over 500 henrettet i 2017

Iran Human Rights estimerer at over 500 mennesker har blitt henrettet i Iran når året er omme. Dette er omtrent det samme tallet som i fjor. Til tross for den dystre henrettelsesstatistikken, mener Amiry-Moghaddam at det er lysglimt å spore på horisonten.

- Det at verdenssamfunnet og det sivile samfunn har engasjert seg i kampen mot henrettelser i Iran, har hatt en effekt. I november ble det vedtatt en ny narkotikalovgivning som tisliser at mange dødsdømte narkotikaforbrytere kan få omgjort dødsstraffen. Hvis loven blir implementert på riktig måte, kan flere tusen av dem få omgjort straffen sin, sier han.

Amiry-Moghaddam sier at ingen narkotikaforbrytere har blitt henrettet siden den nye loven trådde i kraft i 14. november.

- Men det vi ser, er at antall henrettelser for andre forbrytelser. som for eksempel drap, går opp, påpeker han.

Hjerneforsker og menneskerettsaktivist Mahmood Amiry-Moghaddam.

- Det nytter

Amiry-Moghaddam er hjerneforsker av yrke, men bruker mye tid på å engasjere seg i kampen mot dødsstraff i hjemlandet Iran.

- Jeg har blitt spurt mange ganger gjennom alle disse årene, om dette i det hele tatt hjelper. Jeg vil si at det hjelper. Det ser veldig mørkt ut, men med vedvarende press kan vi få til forandringer.

- Dette er første gang at Den iranske republikken vedtar en lov som kan føre til færre henrettelser, sier han og henviser til lovgivningen som gjelder for narkotikadømte personer.

- Når vi ser på tallene, har vi en lang vei foran oss. Men det er ikke håpløst. Vi må hjelpe dem det gjelder. Ifølge offisielle tall er det mellom 4000 og 5000 personer som kan få en annen straff som følge av denne lovendringen.

- Men det innebærer at vi ikke kan starte feiringen altfor tidlig. Vi må fortsette å presse, legger han til.

- Iran vil ikke svare

Nettavisen har vært i kontakt med den iranske ambassaden i Norge, som igjen har henvist til det iranske utenriksdepartementet. Verken ambassaden eller det iranske utenriksdepartementet har svart på Nettavisens henvendelser.

Iran regnes som ett av de verste landene når det gjelder henrettelser. Kina er det landet som henretter flest, men antallet på henrettelser er en statshemmelighet. Stiftelsen Dui Hua har estimert at landet utførte 2000 henrettelser i 2016. På begynnelsen av 2000-tallet lå antallet på rundt 10.000 henrettelser i året i Kina, ifølge estimater gjort av samme organisasjon.

Ifølge Amnestys dødsstraffrapport, ble det minst gjennomført 1000 henrettelser i Kina i fjor. I Iran, Saudi-Arabia, Irak og Pakistan ble det henholdsvis utført 576(+). 154(+), 88(+) og 87(+) henrettelser, ifølge Amnesty.

I USA ble det henrettet 20 mennesker i fjor. Dette er det laveste tallet siden 1991.

