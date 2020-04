Frykter at ny bydel i Oslo kan bli skrinlagt - gammel krangel setter alt i fare

- Byrådet snakker med to tunger, mener Høyre, som frykter at Oslo vil miste tusenvis av nye boliger.

Det er planlagt en helt ny bydel med 2500 boliger i det som blir beskrevet som Oslos indrefilet på Filipstad, men nå kan disse planene henge i en tynn tråd.

Utbyggingen forutsetter nemlig at det legges et lokk over E18 som går gjennom området, for å kunne bygge over veien. Men Oslo-byrådet med samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i spissen, har ikke ønsket å prioritere lokket i forhandlingene om Oslopakke 3, som brøt samme i forrige uke, etter det Nettavisens får opplyst.

- Jeg frykter at hele Filipstad-utbyggingen kan skrinlegges, sier bystyrepolitiker Nicolai Øyen Langfeldt, som representerer Høyre i forhandlingene, til Nettavisen.

BEKYMRET: Bystyrepolitiker Nicolai Øyen Langfeldt (H) i Oslo frykter at byrådet ikke vil prioritere å legge et lokk over E18 som kan åpne for tusenvis av nye boliger i Oslo. Nå ber han byrådslederen ta grep. Foto: Oslo Høyre

- Snakker med to tunger

E18-lokket har ligget inne i Oslopakke 3-avtalen mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fra 2016, om finansiering av samferdselsprosjekter rundt hovedstaden.

- I og med at avtalen fra forrige gang er kraftig underfinansiert, ligger det egentlig ikke én krone til lokket nå, sier Øyen Langfeldt oppgitt.

LOKK: Planene om et lokk over E18 vil åpne opp for et sammenhengende og attraktivt boligområde mot kaiområdet på Filipstad i Oslo. Foto: Oslo Kommune

For under ett år siden skrøt imidlertid byrådsleder Raymond Johansen (Ap) av at striden rundt E18-lokket var løst. På en pressekonferanse i mai i fjor fortalte han at de etter flere års diskusjon hadde kommet til enighet med grunneiere og Statens vegvesen om finansiering av byrom, park, sjøbad og lokket over E18.

- Vi skal transformere en containerhavn til en helt ny bydel ved Oslofjorden, en bydel der folk kan bo, arbeide og nyte fjorden. Det blir nye arbeidsplasser, nye rekreasjonsområder og tusenvis av nye boliger. Ikke minst blir bylufta renere fordi vi legger E18 under lokk, sa Johansen den gangen.

SKRØT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) presenterte enigheten om utbyggingen på Filipstad så sent som i mai i fjor (bildet), sammen med blant annet byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). Johansen fortalte da at det var enighet om lokket over E18. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Byrådslederen anslo at det var aktuelt å bygge rundt 2500 boliger på Filipstad, og at opptil 6000 mennesker kan bo der.

- Dette tror jeg er et ganske stort nederlag for Arbeiderpartiet. Her har byrådet snakket med to tunger, konstaterer Øyen Langfeldt, og legger til:

- Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende. Det virker som om det ikke er noen vilje til å få dette inn fra byrådspartiene.

- Ordentlig skudd for bauen

- Hva vil en skrinlegging av utbyggingen ha å si for Oslo?

- Det er den neste indrefileten som skal utvikles og vil åpne fjorden for befolkningen. Det er et ordentlig skudd for baugen for utviklingen av fjordbyen, og sårt tiltrengte boliger, sier Høyre-politikeren, og påpeker samtidig:

- Hvis de skal realisere lokket uten Oslopakke 3, må de finne én milliard i kommunebudsjettet. Hvor skal man ta de pengene fra?

SJØNÆRT OG ATTRAKTIVT: De planlagte boligene på Filipstad-kaia vil bli både attraktive og kostbare, om de nå i det hele tatt blir en realitet. Foto: (Oslo havn)

Dersom det ikke blir noen Oslopakke 3-enighet, trues også utbyggingen av hele E18 Vestkorridoren og prestisjeprosjektet Fornebubanen som skal finansieres av bompenger og statlige bidrag gjennom avtalen.

Før helgen gikk samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ut og truet med at samferdselsmilliardene ville bli brukt andre steder i landet dersom byrådet ikke godtok motorveiplanene.

- Jeg tror det er på tide at man forstår at denne avtalene er en helhet. Det er ikke sånn at man bare kan si nei til et prosjekt, uten at man da sier nei til Fornebubanen og ny sentrumstunnel gjennom byen, sier Øyen Langfeldt.

- Mer katolske enn paven

Mandag ettermiddag møttes forhandlingspartene fra Oslo og Viken om Oslopakke 3 igjen, for å se om det var noen muligheter for å ta opp igjen forhandlingene.

Partene har nå avtalt et nytt møte onsdag, uten at de kom noe nærmere en løsning.

- Dette er egentlig opp til Raymond Johansen. Nå har han mulighet til å bli husket som han som egentlig kastet bort 30 års tverrpolitisk enighet om by- og samferdselspolitikken i Oslo, blant annet ved å legge veier under Oslo og bedre kollektivtrafikken for befolkningen, sier Øyen Langfeldt.

FORNEBU?: Slik er ny t-banestasjon på Fornebu tenkt å bli, men på grunn av brudd i Oslopakke 3-forhandlingene står hele prosjektet i fare. Foto: oslo.kommune.no

Han mener både Høyre og staten har strukket seg langt i forhandlingene.

- Mens byrådspartiene har vært mer katolske enn paven når det gjelder å strekke ut hender og prøve å bli enige. Så noe beror rett og slett på lederegenskaper til Raymond Johansen, for å prøve å finne en løsning her, sier bystyrepolitikeren.

Hermstad: - Begynner å bli lei

Fungerende samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG), reagerer imidlertid på kritikken.

- Jeg synes det er rimelig spesielt av Høyre å løpe til avisene om det som skjer i interne møter. Det er ikke sånn jeg er vant til å drive forhandlinger, sier Hermstad til Nettavisen.

Han ønsker ikke å kommentere om E18-lokket er ute av byrådets prioriteringsliste, men angriper Høyre krast for sin pengebruk:

- Jeg begynner faktisk å bli ganske lei av Høyre-folk som fører innbyggerne våre bak lyset og lover bort de samme pengene mange ganger. Jeg er jo ganske fersk i politikken, men at det skulle være Miljøpartiet De Grønne sitt lodd i livet å forklare Høyre at man ikke kan bruke flere penger enn man får av inntekter, det har overrasket meg, sier Hermstad, og påpeker:

- Så langt har jeg ikke hørt ett eneste forslag fra Høyre om å øke bompengeinntektene, men jeg har i valgkampen hørt ganske mange forslag om økte utgifter til all verdens forskjellige veiprosjekter over hele byen.

KRITISK: Fungerende samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG), mener statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering må holde det de lovet om å bygge Fornebubanen. Han mener det ikke er noen saklig grunn til at de også da må bygge en motorvei til 17 milliarder. Foto: NTB scanpix/NRK

- Ta en telefon til Erna

Samferdselsbyråden går også hardt ut mot statsminister Erna Solberg (H).

- Min oppfordring til Nicolai Langfeldt er å ta en telefon til Erna sånn at regjeringen nå kan bekrefte utbygging av Fornebubanen. Det er snart sju år siden Knut Arild Hareide og Erna Solberg lovte at Fornebubanen skulle starte opp. Det er ingen saklig grunn til at man også må bygge en motorvei til 17 milliarder kroner for å bygge denne T-banen, sier han.

Hermstad vektlegger at Fornebubanen er et ekstremt viktig kollektivprosjekt for Oslo-regionen, som kan sikre tusenvis av nye boliger.

- Prosjektet er byggeklart og det eneste vi venter på er at regjeringen skal bekrefte at staten er med på å finansiere utbyggingen. Det burde være enkleste sak i verden å komme videre om et prosjekt som alle ønsker seg, sier han.

REAGERER: Leder av Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse, karakteriserer utspillet fra Høyre som håpløst. - Vi har ikke råd til alt gjennom bompengene, påpeker han.

Nettavisen har også bedt om en kommentar til saken fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap), men lederen i Oslo Ap, Andreas Halse, svarer på vegne av ham.

- En vakker dag kommer kanskje Høyre til å innse at det må være en sammenheng mellom hvor mye penger som kommer inn, og hvor mye penger man kan bruke. Inntil da får vi bare leve med stadige gjentagelser av håpløse utspill om at vi skal ha råd til absolutt alt gjennom bompengene, sier Halse til Nettavisen.

9000 arbeidsplasser

Diskusjonene om utbyggingen av Filipstad har nå pågått i snart 20 år.

Tidligere planer som har blitt presentert for Fjordbyen, er at det skal anlegges mellom 2000-3000 nye boliger, og cirka 9000 arbeidsplasser på Filipstad på området.

I tillegg til tusenvis av nye boliger, skal det bygges et sjøbad for byens befolkning, en ny park - samt en skole for 840 elever og en ny barnehage med 24 avdelinger.

Fjordbyplanen til Oslo kommune legger opp til at containerne på området fjernes, men at Filipstad fortsetter som ferjekai, der Color Lines ferger til Kiel går fra i dag.

Selvlysende tre

Som Nettavisen har omtalt tidligere, er det opparbeidet en midlertidig park på stedet, bestående av plasttrær.

- Byrådet burde være mer opptatt av ekte trær og ekte parker i byen, framfor plasttrær og plastgress, sa Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, i desember.

I parken finner man også milliardær Stein Erik Hagens selvlysende kunsttre. Det lysende treet med plastblader er gitt i gave til Oslo kommune og skal lyse opp parken på kveldstid i ulike farger.