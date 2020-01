Hovedredningssentralen har utalarmert redningshelikopter i forbindelse med mulig drukning i Langenvannet i nærheten av Siggerud i Viken fylke.

Det melder politiet klokken 12.01 søndag ettermiddag.

Et kvarter senere skriver politiet at situasjonen er avklart. En person skal ha vært i råka for en stund siden, men er uskadd og i god behold, melder politiet.