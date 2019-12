Frykter for flysikkerheten i Bodø

Verneombud truer med å stenge ambulanseflybasen i Bodø.

Det melder VG onsdag kveld.

Årsaken skal være at det er vanskelig for ambulanseflypiloter å få sove ut etter nattevakt klokken 06.00, fordi brakken de ligger i rister når Forsvarets F16-kampfly flyr over.

Bygningen er nemlig ikke tilstrekkelig støyisolert, ifølge verneombud Karl H. Haugland, som uttaler seg om saken til VG. Haugland skal ha sendt en bekymringsmelding, der han mener det er en overhengende fare for en såkalt akkumulert fatigue som følge av støy og boforhold.

– Det medfører langtidsslitasje på personellet og er en fare for flysikkerheten, sier han.

Derfor vurderer han å stenge basen dersom forholdene ikke blir bedre på brakken. Akkumulert fatigue kan ifølge avisen skyldes søvntap, lange våkne perioder, ujevn søvnrytme og overarbeid. Det kan føre til at pilotene får nedsatt mental og fysisk prestasjon.