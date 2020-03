Frykter forveksling: Slik merker du forskjell på pollenallergi og korona

Allergiforbundet har ett klart råd til allergikere.

Pollensesongen har allerede startet mange steder i landet, og det gir ekstra utfordringer nå som korona-viruset sprer seg.

Symptomene for allergi og viruset kan nemlig lett forveksles.

- Vi ser at en del av symptomer på forkjølelse og allergi ligner på hverandre, sier seniorrådgiver Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet (NAAF) til Nettavisen.

- Blir en utfordrende vår

NAAF får nå daglig telefoner fra allergikere som er bekymret, og er usikre på hvordan de skal forholde seg til symptomene.

- Det blir en utfordrende vår, for dette er vanskelig, men desto viktigere er det at vi står sammen i denne dugnaden så dette skal gå best mulig, sier Bistrup, og legger til:

- Men vi har full forståelse for at dette kan oppleves som vanskelig for en del allergikere.

UTFORDRENDE: Seniorrådgiver Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet sier det blir en utfordrende vår for allergikerne på grunn av korona-viruset. Foto: Astma- og Allergiforbundet

Holde seg hjemme?

Mange blir usikre på hva de skal gjøre, siden Folkehelseinstituttets klare råd er at folk med forkjølelsesymptomer skal holde seg hjemme for å hindre korona-smitte.

«Pollenallergikere trenger i utgangspunktet ikke å holde seg hjemme i isolasjon. Det er imidlertid viktig å understreke at symptomer på allergi, koronasmitte og andre luftveisinfeksjoner i noen tilfeller kan være vanskelig å skille, da mange får milde forløp», skriver Astma- og Allergiforbundet (NAAF) på sine nettsider.

Bistrup understreker at folk med pollenallergi ikke trenger å gå i karantene, men om man er usikker, så bør man ta sine forholdsregler og bli hjemme.

- Men kjenner du symptomene for allergi, er det ingen grunn til å holde seg hjemme. Vi håper og tror at de fleste som har allergi kjenner igjen sine symptomer fra år til år. En sterk indikasjon på at det er allergi, er at du tar allergimedisin og de virker, sier hun.

Hun sier samtidig at dersom man blir syk og får alvorlige symptomer, skal man kontakte lege.

Her er forskjellene

Pollenallergi rammer nær én million nordmenn, og pollenspredningen vil eksplodere i store deler av landet fra midten av april.

Typiske symptomer ved pollenallergi er hyppig nysing, kløende nese, øyne og munn, rennende og/eller tett nese, rennende, røde og hovne øyne. Mange blir også trøtte.

«Du får normalt ikke feber ved pollenallergi, men noen kan kjenne på febersymptomer som frysninger eller hetetokter. Ved koronasmitte er symptomene i større grad feber, sår hals, hoste og tung pust/pusteproblemer», skriver NAAF på sine nettsider.

- Feber er en vesentlig forskjell, og øyesymptomer er vanligvis ikke noe som kjennetegner korona-viruset, påpeker Bistrup.

Torsdag kom imidlertid nyheten om at den amerikanske øyelegeforeningen (The American Academy of Ophthalmology) har utstedt en advarsel til alle øyeleger i USA om at konjunktivitt, også kjent som øyekatarr, kan være et tidlig symptom på covid-19-viruset.

SYMPTOMENE: Typiske symptomer ved pollenallergi er hyppig nysing, kløende nese, øyne og munn, rennende og/eller tett nese, rennende, røde og hovne øyne. Foto: Sara Johannessen Meek (NTB scanpix)

Har ett klart råd

En utfordring i år vil også bli at nysende allergikere kan bli mistenkeliggjort.

- Derfor er det viktig å si fra at man er allergiker, og viktig at man er rause med hverandre og forståelsesfulle. Dette er jo en tid for å hjelpe hverandre og ikke være uvennlige, sier Bistrup, og understreker:

- Det er viktig å ikke være stigmatiserende mot allergikere.

- Er allergikere mer utsatt for korona-smitte?

- Nei, allergikere er ikke i risikogruppen. Det er mye man ikke vet, men hva vi vet er at det er viktig for allergikere å behandle allergien sin i hele prosessen - og ikke slurve med medisinen sin. I år er det ekstra viktig, råder hun.

Viktigheten av å starte medisineringen tidlig, påpekes også på NAAFs nettsider:

«Det er svært viktig å starte pollenmedisinering i god tid før spredning, ca. en uke før. Tradisjonelt sett forventes spredning av bjørkepollen rundt 20. april, og du bør da starte medisineringen rundt 13. april».

- Betydelig problem



Totalt er det altså rundt én million nordmenn som har pollenallergi, det vil si antall personer som tar ut resept på allergimedisiner. I tillegg kommer de som kjøper medisiner på apoteket uten resept. De aller fleste reagerer på bjørk.

Ifølge NAAF er det dessuten mange som har sterke plager.

- Det at det er et betydelig problem for tusenvis av nordmenn utover vanlig snufsing er utvilsomt, konstaterer Bistrup.

Mange strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Dette gir redusert yteevne i skole, utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter.