Frykter «gubbevelde» i Oslo Frp: - Jeg blir sikkert ikke populær, men jeg er opprørt

Flere kvinner i Oslo Frp slår alarm. - Virker som at menn i partiet har veldig spisse albuer, sier en av dem.

Det kan gå mot et thrillervalg på Oslo Frps nominasjonsmøte 13. mars, etter at tidligere partiformann Carl I. Hagen (76) gikk ut i Nettavisen og sa at han ikke utelukker at han vil gå til kamp for å få plass på stortingslisten.

Og det er ikke hvilken som helst plass han tenker på, men tredjeplassen på lista der nominasjonskomiteen i fylkeslaget har plassert bystyrepolitiker Aina Stenersen (37).

På første- og andreplass står allerede stortingspolitikerne Christian Tybring-Gjedde (57) og Jon Helgheim (39), og dermed er det flere kvinner i partiet som nå frykter et nytt «gubbevelde» med tre menn på topp.

- Det handler om at vi rett og slett må appellere til kvinnelige velgere, og vi gjør ikke det med tre menn på toppen, sier tidligere stortingsrepresentant og leder i Alna Frp, Karin Ståhl Woldseth, til Nettavisen.

- Trenger ikke trekke seg

Woldseth støtter derfor Aina Stenersen på den viktige tredjeplassen.

- Vi ønsker å få flere kvinnelige velgere, og da trenger vi å ha kvinner også på Oslo-lista som er tydelige og synlige. Det er grunnen til at jeg ønsker at det skal stå en kvinne på tredjeplass, sier hun, og samtidig påpeker:

- Men det har ingenting med kvotering å gjøre.

Også for fire år siden utfordret Carl I. Hagen Stenersen på tredjeplassen, noe som endte med at hun trakk seg til fordel for ham.

- Hun gjorde det av respekt for all den jobben han har gjort, selvfølgelig. Men hun trenger ikke trekke seg en gang til, er Woldseths klare råd.

- Får finne en annen plass

Den tidligere Frp-formannen er imidlertid vraket av nominasjonskomiteen, men sier til Nettavisen at han vil vurdere å stille som motkandidat om noen lokallag foreslår ham.

- Er det slik at du ikke ønsker Carl I. Hagen på lista?

- Neida, han må gjerne stille han, men da får han finne en annen plass å konkurrere på, sier Woldseth, og legger til at hun synes det er et sunnhetstegn om det blir kamp om plassene. Men altså ikke ved å skyve ut en av kvinnene.

Selv uttrykte Hagen tidligere i uken en skepsis til kvotering av kvinner på lista.

- Jeg er så gammeldags som mener at det er kvalifikasjonene som må legges til grunn. En kvotering, enten det er basert på kjønn eller minoritetsbakgrunn, er jeg imot. Men at andre kanskje legger vekt på det, det ser jeg ikke bort fra, sa han til Nettavisen.

Hagen er allerede nominert på førsteplass på Oppland Frps stortingsliste.

- Aina er en av de beste

- Hagen sier jo at han er imot kvotering, og at de beste må på topp?



- Ja, og Aina er en av de beste vi har i Oslo, svarer Woldseth.

- Hvorfor er det et problem at det er så få kvinner på Oslo-lista?



- Det er fordi vi har en fantastisk familiepolitikk, og vår politikk både på utdanning og næringsliv, er jo helt likestilt. Jeg tenker at vi ikke har vært flinke nok til å få fram budskapet, at hos oss er alle like verdige, sier hun.

I tillegg til at det kan gå mot en mannstung stortingsliste, foreslås også en mann som ny leder av Oslo Frp, Peter N. Myhre (66).

- Har spisse albuer



Tidligere fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larsen, frykter også en stortingsliste med bare menn i toppen. Hun mener det er et stort problem at kvinner ikke får plass.

- Demokratiske prosesser er jo aldri helt rettferdige, men det virker som om menn i partiet vårt har veldig spisse albuer, dessverre, sier Ims Larsen til Nettavisen.

Hun mener det ville vært naturlig at Aina Stenersen heller rykket opp til andreplassen på stortingslista, når Frp-leder Siv Jensens går ut av førsteplassen.

- Det ville vært naturlig at Aina fikk andreplassen, og at valgkomiteen faktisk gjorde plass til henne som en Oslo-politiker. Hun har jobbet hardt for Oslo, og har vært der for Oslo hele tiden - og hun er en person som gjenspeiler kvinner som vi trenger så sårt i partiet, sier hun, og påpeker:

- Derfor synes jeg det er trist at vi nå kan få tre menn på de øverste plassene.

- Det blir et veldig gubbevelde?

- Ja, og de siste årene har fokuset vårt vært å få inn flere kvinner i politikken. For hvis vi klarer det, så vil det selvfølgelig generere høyere meningsmålinger, tror hun.

- Jeg er ganske opprørt

Men i stedet for at Stenersen rykket opp, kom stortingsrepresentant Jon Helgheim inn fra sidelinjen og ble plassert på andreplassen. Det etter at han først ble vraket fra topplasseringen på Buskerud Frps stortingsliste.

- Jeg prøvde selv å komme meg inn på lista for Vestfold og Telemark Frp, fordi jeg er derfra og har planer om å flytte dit, men det fikk jeg nei til. Det var ikke snakk om å stå på topp, men på bunnen. Men så kommer det andre inn og plukker posisjonene, hevder Ims Larsen oppgitt, og legger til:

- Jeg blir sikkert ikke populær, men jeg er ganske opprørt over det. Jeg synes det er veldig rart at Helgheim bare kommer inn på andreplassen.

Hun viser samtidig til at Helgheim har vært ønsket av mange, men mener det burde vært løst på en annen måte.

- Jeg har aldri kunnet stille krav til hvor jeg skal stå, og kanskje unntaket er Sylvi og Siv, som er veldig markante kvinner. Hvis Hagen skulle inn, så fikk vi se hvem vi ville ha av Helgheim og Hagen, sier hun, som mener de to burde kjempe om tredjeplassen.

Også hun avviser at det er snakk om kvotering av kvinner.

- Det er ikke snakk om kjønnskvotering, men også Frp har mange dyktige kvinner, og da er det viktig at vi gjenspeiler det i befolkningen. Da må det gjøres plass til kvinnene, og de må ikke hele tiden skyves vekk, sier hun.

- Jeg er uenig med Carl



Leder av Vestre Aker Frp, Beate A. Holland, støtter sine partikolleger.

- Vi skal ha et styremøte mandag, så jeg vet ikke hva styret går for, men magefølelsen er at vi må ha med en kvinne høyt oppe, sier Holland til Nettavisen.

- Hvorfor er det viktig med en kvinne høyt på lista?

- Det er jo viktig å ha med kvinner også, som kanskje har litt annet syn på ting. Vi lever jo i 2021, så vi må ikke bare ha menn. Jeg er ikke helt enig med Carl der at det ikke betyr noe, sier hun.

Har 52 betalende kvinner

Tall Nettavisen har fått tilgang til, viser også at fylkeslaget har svært få kvinnelige medlemmer. Oslo Frp hadde i fjor kun 52 kvinnelige medlemmer under 40 år.

Totalt er 70 prosent av medlemmene menn, og 30 prosent er kvinner.

Fra 2010 har Oslo Frp mistet 700 betalende medlemmer. Kun 18 prosent av medlemmene er under 40 år, mens halvparten er over 50 år.

- Mange ønsker meg

Fremskrittspartiet har i dag to plasser på Stortinget fra Oslo. Nominasjonskomiteen måtte lage ny liste i en fart da Siv Jensen trakk seg den 18. februar.

Mens Jon Helgheim tas inn på andreplass, og Tybring-Gjedde rykker opp til førsteplass, beholder altså Stenersen sin tredjeplass i forslaget.

- Det har vært svært mange hyggelige og veldig motiverende henvendelser, og svært mange ønsker meg på 3. plassen, så jeg gleder meg veldig til å kjøre løpet fullt ut, sa Stenersen til Nettavisen tirsdag.

